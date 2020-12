Martiño Rivas y Kayoko Everhart han roto: ella ha iniciado un polémico romance con su jefe

El actor Martiño Rivas (35 años) y la bailarina Kayoko Everhart (37) han roto su relación sentimental después de tres años juntos y una hija en común, según ha podido confirmar en exclusiva JALEOS de EL ESPAÑOL. La también modelo se encuentra en estos momentos viviendo un idílico romance junto a Joaquín de Luz (44), director artístico de la Compañía Nacional de Danza, donde ella es bailarina desde hace 18 años. Una historia de amor que nace ensombrecida por la polémica, según la información que maneja este diario.

El pasado 5 de noviembre, Kayoko Everhart fue elegida primera figura de la citada institución pública -dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, del Ministerio de Cultura y Deporte- en un concurso cuyo tribunal estaba presidido precisamente por Joaquín de Luz, su actual pareja. La elección de elevar a Everhart a primera figura de la CND provocó gran malestar en parte de la compañía, según avanzó hace unos días el diario El Mundo.

"La ha enchufado [...] A las dos semanas del nombramiento estrenamos en el Teatro Real de Madrid y cualquiera los podía ver dándose la mano y besándose en los vestuarios o de camino al escenario... A sus amigos -ella- incluso les ha mostrado un anillo de compromiso. Se comportan como si fueran novios desde siempre", afirmaban algunas fuentes.

Este periódico se ha puesto en contacto con Joaquín de Luz quien, muy educadamente, ha prefiero despejar todas las dudas no sólo sobre su relación amorosa con la bailarina, sino también sobre la controvertida elección de Everhart como primera figura. "No tengo nada que ocultar. Mi relación con mi pareja empezó después del concurso público, es decir, después del 5 de noviembre", sentencia.

Este diario se interesa por la fecha exacta del inicio de su romance con la artista, ya que ciertos rumores apuntan a que Everhart y De Luz podrían haber empezado a salir mientras ella aún estaba en pareja con el padre de su hija. A este respecto, el director artístico se muestra tajante: "No es cierto. Eso no es así. No te voy a dar fechas exactas de nada, pero no es así. No tengo nada más que comentar".

Era el pasado mes de agosto cuando Kayoko, una de las protagonistas de Giselle, la gran producción de CND de esta temporada que se encuentra ahora en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, publicaba su última imagen junto Martiño. Era verano y ante sus ojos rompían las olas de la playa de Traba, en A Coruña, patria chica de Rivas.

"Con papá...", escribía Everhart junto a dos hermosos clips de vídeo donde se veía al recordado actor de El Internado corriendo por la orilla del mar de la mano de su hija. Justo ese mismo día, Martiño también inmortalizaba a su pareja junto a Ayo, felices, sonrientes y jugando con la arena, como una gran familia. En estos momentos, Rivas ha dejado de seguir a Everhart en las redes sociales. Un unfollow que ella, hasta hoy, todavía no le ha devuelto.

Desde el día 15 de noviembre, Martiño Rivas ha mantenido en un sepulcral silencio en su cuenta oficial de Instagram, donde ya atesora la escalofriante cifra de 1,2 millones de seguidores. Pero este sábado, el coruñés volvía a irrumpir en su red social de las fotos instantáneas y lo hacía revolucionando a sus followers con fotos y vídeos sin camiseta y algún mensaje digno de análisis. "Tengo oblicuos, rectos y transverso, luego existo", comentaba el joven junto a una galería donde lucía su cincelado y hercúleo cuerpo.

Martiño Rivas y Kayoko Everhart comenzaron su relación en el año 2017. Tan sólo dos años después, el 8 de abril de 2019, nació su primera y única hija en común, Ayo. Ambos han sido siempre tan celosos de su vida privada que incluso el embarazo de la bailarina jamás fue confirmado hasta un mes antes de traer al mundo a la pequeña.

Martiño Rivas, conocido popular y artísticamente también como Martín Rivas, es natural de Vimianzo, A Coruña, donde nació en 1985. Su incursión en la vida pública llegó cuando protagonizó junto a Elena Furiase (32) o Ana de Armas (32) la serie El internado de Antena 3. En lo relativo a su vida sentimental tan sólo se le conocen dos grandes amores: Kayoko Everhart y su anterior relación, la también actriz Irene Escolar (32). Su romance con la intérprete nació en 2008 durante el rodaje de Los girasoles ciegos del fallecido José Luis Cuerda, filme que le brindó la nominación al Goya a Mejor Actor Revelación.

Kayoko Everhart nació en Tokio -Japón- en 1983, pero su formación académica y artística la desarrolló en Estados Unidos, de donde es natural su padre. Durante años, combinó la disciplina de la danza con la moda, sector en el que ha sido embajadora de grandes marcas como Desigual o Cortefiel.

Kayoko Everhart entró a formar parte de la Compañía Nacional de Danza en el año 2002 bajo la dirección de Nacho Duato (63). 10 años después, en 2012, la artista ascendió a bailarina principal, bajo la dirección de José Carlos Martínez y en estos momentos, bajo la dirección de Joaquín de Luz, su pareja sentimental, Kayoko ostenta la categoría de primera pigura, máximo escalafón dentro de las distintas categorías del elenco de la CND.

