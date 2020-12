Elena Furiase desvela cómo se encuentra su madre, Lolita, tras acabar hospitalizada de urgencia

Elena Furiase (32 años) está atravesando por un excelente momento profesional y, si hace una semana estrenaba Vampus Horror Tales, ahora ha presentado su nueva película Rosalinda, que grabó cuando estaba embarazada de Noah - que cumplió dos años el pasado mes de octubre - y de la que ahora nos habla orgullosa.

Además, la actriz desvela cómo pasará la Navidad y cuenta cuál es el estado de salud de su madre, Lolita Flores (62) tras el susto que sufrió el fin de semana pasado cuando se sintió indispuesta a los cinco minutos de comenzar la actuación mientras representaba la obra de teatro La fuerza del Cariño en Murcia.

Elena Furiase desvela cómo se encuentra su madre, Lolita Flores, tras sufrir una arritmia. Agencia

Un malestar que provocó que pidieran ayuda médica, ante la sorpresa del público, y que fuera ingresada de urgencia en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, donde fue sometida a un electrocardiograma, una ecocardiografía y un análisis de sangre.

¿Cómo ha sido interpretar el papel de Rosalinda?

Pues ha sido una aventura. Una aventura de dos años porque empecé estando embarazada, de hecho, aquí estaba embarazada y estaba cómo de cinco meses o seis, o sea, ninguna tontería, y luego retomé la película después de haber dado a luz y ahora, por fin, la podemos estrenar.

¿Qué comparte con el personaje?

Pues es una chica muy inocente y yo en algunos momentos sí que es verdad que soy bastante inocente, aunque no lo parezca. Es bastante valiente y yo me voy a echar una flor porque creo que yo también lo soy. Es una persona muy fiel a su prima y a su amiga, y eso creo que también lo soy, pero quizás ella sea un poco más "loca" y aventurera y en eso yo soy un poco más cauta.

Se encuentra, ahora mismo, en una buena etapa profesional, ¿verdad?

Sí, bueno. La verdad es que por los tiempos de la covid es una maravilla. Acabamos de estrenar Vampus, ahora vamos a estrenar Rosalinda, estoy con el programa de Como Sapiens, y bueno, estoy a la espera de algunas cositas. Creo que soy una afortunada en estos momentos y me doy con un canto en los dientes.

Elena Furiase revela cuál es el estado de su madre. Imagen de archivo

Ahora vienen las navidades...

Yo creo que es una situación muy difícil y hay que amoldarse. Lógicamente nunca llueve al gusto de todos y es muy complicado. Yo solo espero que las familias se puedan unir, que no se haga nada ilegal, que no haya otro rebrote, pero que por lo menos las familias y los abuelitos no se queden solos. Pero bueno, se hará cómo se pueda y cómo nos dejen.

¿Cómo se encuentra su madre?

Muy bien, muy bien. De vez en cuando hay que parar, pero está muy bien, muchas gracias.

[Más información: El gran susto de Lolita: sufre una "arritmia" en plena función de teatro y acaba hospitalizada]