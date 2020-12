Detenida la banda que atracó a Carla Barber y que robaba por encargo a empresarios y famosos

Carla Barber (30 años) ha sido víctima de un peligroso grupo que ha sido detenido por la Policía Nacional y la Guardia Civil. La banda se encargó de robar a varios empresarios madrileños, entre ellos a la cirujana, a través de un método conocido como 'mataleón'. Los detenidos actuaban por encargo y con extrema violencia.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la novia de Diego Matamoros (34) sufrió un asalto al llegar a su casa. Entonces, a la medianoche y en el portal de su domicilio la dejaron inconsciente para robarle una serie de artículos que sumaban 50.000 euros. "Anoche al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la llave del 'mataleón' hasta dejarme inconsciente al cortar el riego sanguíneo a mi cerebro presionando la arteria carótida", explicó entonces la doctora a través de sus stories de Instagram.

Los tres mensajes que publicó Carla Barber en Instagram, el pasado mes de septiembre. Instagram

"No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, creo que algo más de un minuto. Conseguí levantarme y salí corriendo a la calle gritando sin parar. Me indicaron por donde se habían ido los asaltantes y empecé a correr. Los alcancé y conseguí memorizar la matrícula, modelo y color del coche. Estoy bien. Tengo lesiones en cuello y lengua, dolor al tragar y al hablar. Lo extraído (joyas, bolso...) carece de importancia, al fin y al cabo es sólo dinero", añadió Carla Barber que en ese momento pidió ayuda a sus seguidores para capturar a los delincuentes que, según presumen los agentes, siguieron a la cirujana por petición de expresa de alguien.

Tres meses después de haber vivido dicha pesadilla, el grupo que atacó a la novia de Diego Matamoros ha sido detenido tras una operación policial desarrollada por los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pinto, junto con el grupo de Delincuencia Urbana de la Policía Judicial de la comisaría de la Policía Nacional del distrito Centro.

Los delincuentes utilizaron con otros empresarios el mismo sistema de robo con violencia que sufrió Carla. Al igual que a ella, los abordaron por la espalda y los estrangularon con los brazos en el cuello hasta que perdieran el conocimiento, con el fin de despojarlos de sus pertenencias de valor.

Después del robo, Carla Barber demostró su fortaleza, asegurando que lo de menos eran la pérdida de sus objetos y las lesiones que sufrió tras la brutal agresión. El pasado mes de septiembre, más afectada que nunca, confesó que su miedo era que le volviera a suceder algo similar. "La angustia de pensar que puede volver a pasarme es lo que importa", escribió la cirujana que ahora, con la detención del grupo delictivo, puede estar un poco más tranquila.

Su éxito empresarial

La que fuera Miss España 2015 ha visto cumplido su sueño de regentar su propia empresa de medicina estética y lo cierto es que no le ha ido nada mal. Con tres establecimientos en funcionamiento, la doctora facturó en 2019 más de cinco millones de euros, tal y como consta en las cuentas que su empresa -Clínicas Barber SL- presentó al Registro Mercantil y a las cuales JALEOS tuvo acceso. Estos ingentes ingresos multiplican por dos la cifra que Carla obtuvo en 2018, que ascendió a 2,6 millones de euros.

Pero más allá de los ingresos, Carla Barber puede presumir de los beneficios que ha obtenido la compañía, también duplicados con respecto al 2018. El resultado de las cuentas de 2019 arroja un balance positivo de 483.131 euros, una envidiable cifra que resulta aún más sorprendente teniendo en cuenta que la empresa apenas tiene tres años de rodaje.

El buen rendimiento de las cuentas ha permitido a la empresa acumular un gran patrimonio, es decir, el valor total de la compañía una vez descontadas las deudas, que al cierre de 2019 era de 746.062 euros.

