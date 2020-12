Primeras palabras de Marta López, destrozada, tras su ruptura con Efrén Reyero

Este domingo en La casa fuerte Efrén Reyero (37 años) sorprendía a los espectadores enrolándose como el nuevo concursante del reality. Pero la sorpresa no se encontraba solo en su participación, que también, sino en la noticia que desvelaba en exclusiva: su ruptura con Marta López (46). "Marta y yo ya no estamos, desde hace un par de semanas", aseguraba. Sin entrar en detalles sobre quién tomó la decisión, o si hay posibilidades de una reconciliación. Lo único que narraba acerca de la madrileña fue que "no sabe que entro en La casa ferte, no le he dicho nada".

Horas más tarde, este lunes, en el plató de Ya es mediodía Marta ha respondido al que era su pareja. Con los ojos vidriosos, al borde de las lágrimas y sin poder ocultar la tristeza, la concursante de Gran Hermano se ha sincerado con Sonsoles Ónega (43). "Yo pensé que se podía solucionar y lo siguiente que me encuentro es esto", ha comentado la tertuliana. Cuando sus compañeros de programa se han interesado por su estado anímico, Marta no ha dudado en reconocer que está mal: "A mí me ha reventado verlo, no estaba preparada, pero lo respeto". Y añade: "Me entero de que entra al programa públicamente".

La colaboradora confiesa que tuvieron una conversación de ruptura pero "pensaba que se podía solucionar" 💔 #YaEsMediodía628 https://t.co/lNtbwO2i04 — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) December 7, 2020

"Lo que parece que no se rompe es la relación de Asraf e Isa Pantoja (25)", pronunciaba la presentadora. Y Marta, rauda, aportaba una frase muy significativa: "Ya veremos si no se rompe con la entrada de Efrén...". Y es que, Reyero ha insinuado que podría haber tenido algo con Isa cuando la peruana ya salía con Asraf. "Una noche coincidimos en una discoteca y nos quedamos solos hasta altas horas de la madrugada, hubo buen rollo y lo pasamos bien", ha confesado el tronista, asegurando que Chabelita "gana en las distancias cortas".

Marta López ha desvelado, además, en el programa de Telecinco que "hace poco menos de dos semanas", Efrén y ella habían "tenido una conversación", pero que, a su modo de entender, no se trataba de una ruptura. "Pensaba que se podía solucionar. Hablamos la semana pasada y lo siguiente que me encuentro es esto (verlo en el programa anunciando su ruptura oficial)", ha asegurado, dolida. Por otro lado, cuenta cuál va a ser su intención: "Me voy a quedar con lo feliz y le tengo respeto tras 12 años de amistad. Todavía tengo sentimientos por él". Alba Carrillo (34), compañera de la colaboradora, ha sido muy crítica con el concursante al cual ha calificado como un "sinvergüenza".

Su historia de amor

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv)

Efrén Reyero ha sido muy importante para Marta López en estos meses pasados de confinamiento, habida cuenta de que los espectadores vieron cómo el corazón de la madrileña se rompía en mil pedazos al descubrir casi en directo que su entonces novio, el periodista político Alfonso Merlos (41), le estaba siendo presuntamente infiel con otra mujer, la reportera Alexia Rivas (27).

Pasada la tempestad y superado el Merlos Place, López encontraba la tranquilidad y el equilibrio en los brazos de Efrén, al que ha definido públicamente como "un hombre maravilloso, un chico estupendo, guapísimo, un buen amigo y poco más te puedo decir de momento". La ex gran hermana y el ex jugador de fútbol profesional de Málaga se sentaban en Sálvame para contar cómo había sido el inicio de su historia de "Amoristad", curioso apelativo que mezcla "amor" y "amistad" y con el que califican su relación.

"Este fin de semana ha sido increíble. Lo hemos pasado muy bien juntos y aprovechando todo el tiempo. La verdad es que para mi ha sido el mejor fin de semana del verano", confesó Efrén cuando le preguntaron sobre los últimos días que ha pasado con la colaboradora. La ojos de la colaboradora empezaron a brillar cuando Efrén hizo referencia a algo tan bonito como íntimo: "¿Sabes lo que pasa? Que Marta huele muy bien. A mí me gusta dormir con buen aroma", añadía mirando a su recién estrenada pareja.

Las muestras de cariño de ambos en las redes fueron constantes. El extronista de Mujeres y hombres y viceversa afirmaba, entre otras dedicatorias, hace unos meses: "Hay personas que siempre las querrás en tu vida... Tú eres una de ellas, Marta López". La respuesta de la ex gran hermana no tardaba en llegar: "Sabes que te quiero", acompañado de un emoji con los ojos de corazones.

[Más información: Efrén Reyero, nuevo concursante de 'La casa fuerte' tras romper con Marta López]