Ana Soria, ¿futura imagen de la firma El Capote? Rafa Dona lo desvela

En los últimos días, JALEOS ha desvelado que Ana Soria (22 años) podría debutar en el mundo de la moda como imagen de El Capote, una firma de ropa que se ha interesado en la novia de Enrique Ponce (48) como fichaje estrella para promocionar su próxima colección.

Tras conocerse esta primera oferta publicitaria de la joven estudiante, que se ha convertido en un gran reclamo a raíz de su mediática relación con el torero, ahora Rafa Dona, creador de la firma de moda española, ha confirmado sus intenciones de fichar a la almeriense para que sea la protagonista de su campaña de otoño-invierno.

Rafa Dona, amigo de Enrique Ponce, se ha interesado en Ana Soria como modelo para su marca. RRSS

Dona, cuya marca tiene la bandera de España como seña de identidad, aclara que tiene una estrecha relación con Enrique Ponce, para quien solo tiene buenas palabras: "Enrique, cátedra del toreo, 30 años de alternativa. Nos llamamos primos. Para mí Enrique Ponce es un primo, que lleva apoyándonos desde hace 10 años, llevando nuestra ropa y siempre que tiene un programa, siempre que le sacan en la tele, se pone la ropa para echarnos un capote, igual que Bertín Osborne, con todo el arte del mundo. Un fenómeno del toreo", afirma.

A la hora de hablar de Ana Soria, el creador de El Capote confirma el interés que su firma tiene en la joven y, aunque no se ha hablado explícitamente de un contrato, sí ha habido oferta, la cual todavía no ha recibido respuesta: "Nos encantaría tenerla de imagen, sí se lo hemos dicho. Es muy guapa y tiene estilazo. Y además está con Enrique, que ha hecho de modelo para nosotros y es mi primo. No puedo quererlo más. Sí se lo hemos dicho, pero no nos ha dicho absolutamente nada todavía porque imagino que no es el momento".

Rafa Dona entiende que ahora la novia de Ponce no se plantee debutar como modelo debido a la presión mediática a la que está sometida por su relación: "A Ana le gusta nuestra ropa, nos consta. Le hemos enviado ya alguna prenda que otra porque con esa percha que tiene no se puede aguantar, pero de momento yo entiendo que ha declinado o no nos ha contestado y lo entendemos perfectamente".

El empresario, muy amigo de Enrique Ponce, confiesa que le sorprendió el noviazgo con la almeriense, pero asegura que ve feliz al diestro: "Por supuesto que nos has sorprendido, pero ver feliz a mi primo... yo lo veo feliz, y si él es feliz yo también lo soy".

El dueño de El Capote asegura que también profesa un gran cariño a Paloma Cuevas (48), exmujer del diestro: "La quiero muchísimo, la conozco antes que a Enrique. Victoriano Valencia (padre de Paloma) es amigo de la familia, un fenómeno al que queremos muchísimo. Pero aquí no hay que tomar partido. ¿Porque quiera a mi primo Enrique no quiero a Paloma de mi alma? No tiene nada que ver. Ellos no se meten en la vida de nadie y Enrique no para de trabajar. Es un fenómeno, un buen padre, como amigo no lo hay mejor".

