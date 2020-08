Nerea Garmendia y Jesús Olmedo rompen su relación tras más de una década juntos

Jesús Olmedo (47 años) y Nerea Garmendia (40) han decidido separarse tras más de 10 años juntos. Una noticia con la que se pone fin a la que ha sido una de las parejas más 'gamberras' -tal y como ellos se definen- del panorama artístico español. Ambos se conocieron en un momento en el que sus respectivas carreras despuntaban, y es que mientras que ella triunfaba en la serie Los Hombres de Paco, él lo hacía en Hospital Central. Dos títulos muy importantes de la ficción patria que los alzaron a la fama de la manera más masiva.

Desde finales del año pasado, la ya expareja no ha sido fotografíada, lo que comenzó a llamar la atención de los medios. Además, los actores ya no se siguen en sus respectivas redes sociales, indicativo que podría reflejar que la ruptura no ha sido precisamente amistosa. Si bien es cierto que no pasaron el confinamiento bajo el mismo techo, ese tiempo no sirvió para que se echaran de menos. De hecho, durante la temporada estival ambos han tomado diferentes caminos por separado.

Este miércoles la revista ¡HOLA! ha confirmado esta ruptura, e indicaba que, según informaciones que dicho medio maneja, este final se habría debido a la aparición de una tercera persona. Motivo por el que entre los dos no ha quedado precisamente una bonita amistad.

La pareja de actores era una de las más sólidas en el mundo del espectáculo. Gtres

Nerea y Jesús se enamoraron en el año 2008, y nada más comenzar a salir juntos decidieron pasar por el altar. Una boda que no tuvo trascendencia legal, ya que se trató de una celebración junto a sus familiares y amigos más cercanos. Una unión que, aunque simbólica, se llegó a convertir en una de las más sólidas del mundo del espectáculo.

La noticia del cese de la relación llega en un momento complicado para Garmendia, que hace dos días confesó a través de Instagram que hace exactamente un año perdió al hijo que esperaba junto al actor. "Hace un año que volví a nacer. Afortunadamente todo quedó en un susto, pero casi no lo cuento. Y quiero contarlo porque hay un antes y un después en mi vida y hoy celebro el primer cumpleaños de mi segunda vida", contaba la actriz en una imagen donde se la podía ver tumbada en una cama de hospital.

Un duro trance del que aún está recuperándose, y al que ahora se le suma su ruptura amorosa. Final inesperado para una pareja en la que ambos parecían estar hechos el uno para el otro. Dos de los intérpretes más guapos de la pequeña pantalla española que harán su vida a partir de ahora por separado.

