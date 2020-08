Ana Soria, ni 'influencer' ni 'novia de': el motivo real de su meteórico ascenso en redes

Ana Soria (21 años) ha sido una de las grandes protagonistas de la crónica social en lo que va de verano. Desde que se confirmó su relación con Enrique Ponce (48), su nombre no ha dejado de acaparar titulares de revistas y portales del corazón. Este interés generalizado ha llevado a usuarios de redes sociales a indagar más sobre su vida privada. De ahí que la joven estudiante de derecho, que hasta antes de la temporada estival era una completa desconocida, sume ya más de 95.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Entre ellos, algunas personalidades reconocidas de nuestro país.

Desde hace algunas semanas, Vicky Martín Berrocal (47), así como los colaboradores de Sálvame, María Patiño (48), Rafa Mora (37) y Alonso Caparrós (49), siguen el perfil de Ana Soria. La influencer y pareja de Kiko Matamoros (63), Marta López Álamo (22), también se ha sumado a esta lista de followers. Según se puede comprobar en las publicaciones de la actual pareja del torero, todos estos famosos, a excepción de Patiño, no solo se han limitado a seguir la cuenta de la almeriense. También han interaccionado con algunos de sus post, dejándole un 'me gusta'.

Pero estos famosos no son los únicos seguidores de Ana Soria. Algunas revistas del corazón y un par de marcas made in Spain también se han animado a seguir su perfil de Instagram que, si bien cuanta con un número considerable de followers, tiene apenas 19 publicaciones. Al menos, visibles para los internautas.

Desde que la pareja decidió no esconder más su idilio, el crecimiento de Ana Soria en número de seguidores de Instagram ha sido exponencial. Hace unos meses no alcanzaba los mil y hoy, está cada vez más cerca de tener 100.000 seguidores. Una cifra mucho más alta que la que acumulan varios de los influencers más reconocidos de nuestro país. De acuerdo con la herramienta de influencer marketing, Hype Auditor, solo en las últimas cuatro semanas la novia del diestro ha conseguido 43.000 seguidores.

Aunque Ana Soria cuenta con un número alto de followers, el porcentaje de la audiencia que participa con su contenido es bajo. Apenas al 9,28% de sus seguidores les gusta o comentan sus publicaciones. Esto tiene una razón. Y es que la joven almeriense limita el número de mensajes que puede recibir en su perfil. Según ha explicado a JALEOS Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, la novia del diestro da un tiempo específico para que comenten sus post aquellas personas que le interesan. Tal es el caso de Enrique Ponce y su entorno más cercano. Lo que genera, de acuerdo con la experta en influencers, "poco impacto negativo y pocos haters".

Por su parte, Ana Soria solo sigue a 77 personas, entre las que se encuentra Enrique Ponce. En este selecto grupo de usuarios no figura ningún famoso vinculado con la crónica social de nuestro país. Tampoco ninguna celebridad internacional. Únicamente destacan los toreros Ginés Marín (23) y Saúl Jiménez Fortes (30).

Ana Soria solo comparte fotos que se hace con su entorno más cercano. Instagram

Según ha explicado la CEO de la agencia Influgency, desde que salió a la luz el nombre de Ana Soria, todo apuntaba a que su crecimiento iba a ser tal y como está siendo. Pero, simplemente, por puro morbo. "Vende porque genera un interés mediático", ha comentado Arantxa Pérez a este periódico. Pese a su alto número de seguidores y a que su ropa ya ha comenzado a generar cierto interés en las mujeres de su edad, a la novia de Enrique Ponce no se le puede catalogar como una influencer. De acuerdo con la experta, la almeriense "no genera contenido, sus publicaciones son muy limitadas y no comparte su día a día".

De momento, Ana Soria produce interés "por ser un personaje público", ha asegurado Arantxa Pérez. No obstante, en un futuro podría utilizar este alto número de seguidores para rentabilizar su perfil. Una opción que la especialista no ve inmediata por el tipo de publicaciones que comparte.

Su Instagram, antes de la fama

La joven estudiante de Derecho hizo pública su cuenta de Instagram el pasado 6 de julio. Justo después de que Enrique Ponce, en una llama histórica a Sálvame, desvelara que se encontraba "ilusionado" con su relación con la almeriense. Un gesto que no solo la hizo reabrir su perfil, sino también que la ayudó a cuadruplicar su cifra de followers en solo una noche.

La ropa que utiliza Ana Soria ha comenzado a generar interés en las mujeres de su edad. Instagram

Antes de que le diestro hablara sin rodeos sobre su relación, la almeriense había preferido cerrar su cuenta para no ser el centro de posibles críticas u ojos curiosos. Una decisión que tomó después de que 'jugara' a abrir y cerrar su perfil que, en ese momento, ya había conseguido 7.000 seguidores. Ana Soria, incluso, borró todas las publicaciones que tenía y decidió seguir solo a cuatro personas de confianza.

Después de la conversación del torero con el programa de la tarde de Telecinco, Ana Soria, que había dejado el contador de sus fotografías en Instagram a cero, decidió recuperar un total de 11 instantáneas para darse a conocer entre sus nuevos admiradores. Las imágenes que quiso dejar datan del pasado mes de abril en adelante. Por lo que es muy poco lo que sus followers pueden saber de su pasado.

