El gran susto de Ana Soria ante la aparatosa cogida de Enrique Ponce en El Puerto

Ana Soria (21 años) ha vivido su tarde más difícil desde que se hizo pública su relación con Enrique Ponce (48). Y es que, este jueves, el diestro sufrió una cogida durante su corrida en El Puerto de Santa María, ante la asustada mirada de su novia. La almeriense, que presenciaba por primera vez la faena desde la barrera, era testigo de excepción de cómo el toro cogía y volteaba al valenciano, alzándolo por los aires y provocándole una herida en el brazo.

La joven estudiante de Derecho, muy afectada, no pudo ocultar su angustia en el fatídico momento que, afortunadamente, quedó en un susto. Tras recibir atención médica, Enrique Ponce pudo continuar con su faena y terminar la tarde sin más sobresaltos.

Ana Soria, angustiada ante la cogida de Enrique Ponce. Europa Press

Aunque la tarde de este jueves no fue la mejor, la pareja ha hecho, una vez más, alarde de su amor. Los mimos, las confidencias y los intercambios de miradas entre Enrique Ponce y Ana Soria se hicieron notar durante toda la corrida, en la que el valenciano no quitó los ojos de la barrera donde la almeriense presenciaba la faena junto a varios amigos. Una actitud que han mantenido desde que se hizo pública su relación. El ex de Paloma Cuevas (47) no ha escatimado en gestos públicos hacia la que ya es su novia oficial, para dejar claro lo enamorado que está de ella.

Horas antes de la corrida, la pareja fue vista en el Hotel Monasterio de San Miguel, disfrutando de la piscina. Por lo que Enrique Ponce habría preferido pasar tiempo con su novia y su grupo de amigos antes que descansar.

Ana Soria viendo torear a Enrique Ponce, en Plasencia. Gtres

La joven almeriense ejerce ya como novia oficial del diestro y, si en un principio se pensaba que no lo acompañaría durante la temporada, su presencia en las plazas de Huelva, Plasencia y El Puerto de Santa María ha demostrado lo contrario. A diferencia de Paloma Cuevas, Ana Soria disfruta viendo las faenas de Ponce. Una afición que le viene por herencia, ya que en su familia son férreos seguidores de los toros.

Ana Soria, en la Plaza de la Merced (Huelva) Gtres

Fue el pasado lunes cuando la estudiante arropó por primera vez a su pareja en una plaza de toros. Tras su marcada ausencia dos días antes en la localidad sevillana de Osuna, Ana Soria se sentó en la Plaza de la Merced (Huelva) para disfrutar del dominio de Ponce con el capote. Ese día, la almeriense hacía su aparición estelar, acudiendo a su primer evento social en calidad de novia oficial del diestro. Un día después, volvía a apoyar a su novio en Plasencia, Extremadura. Allí, se le vio hablando con sus amigos y aplaudiendo al torero.

Un paso más en su relación

Tras confirmarse su relación, Enrique Ponce y Ana Soria ya no se esconden y viven su historia de amor intensamente. Su buena sintonía es tal, que durante todo el verano no se han separado en ningún momento y en septiembre, su intención es fijar su residencia en la urbanización La Finca, en Madrid. Según pudo confirmar JALEOS, el diestro se está construyendo una casa para estar junto a su novia, cada vez que sus agendas se los permita. Un paso más en su idilio que, desde hace unas semanas se ha hecho notar en la costa almeriense, en redes sociales y, recientemente en las plazas de toros.

Su mayor declaración de amor se produjo hace una semana, cuando Ana Soria compartía en sus redes sociales una imagen con el torero, a quien dedicaba unas románticas palabras. "El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)", escribía la joven junto a la primera instantánea de ambos publicada en su perfil de Instagram. Un romántico post al que Enrique Ponce respondió: "Te AMO más que a mi vida. Forever".

