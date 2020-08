Gloria Camila, muy preocupada por revelarse detalles privados de su casa tras el robo

Después del robo sufrido en su domicilio mientras se encontraba pasando unos días de vacaciones en Chipiona, Gloria Camila (24 años) retoma poco a poco su rutina en la capital. Centrada en reparar los desperfectos que los ladrones dejaron tras asaltar su chalet, se ha podido ver a la hija de Ortega Cano (66) yendo a Ikea con su novio, David.

Muy enfadada, Gloria Camila asegura que "por lo del robo estoy disgustada, pero más disgustada estoy porque dais información de cómo es mi casa y por dónde pueden entrar y todo". Además, la hija de Rocío Jurado afirma que "son propiedades privadas y eso no se puede hacer. Ya he hablado con mi abogado".

Contundente, Gloria asegura que está "muy bien" y anuncia que "ya tenemos las imágenes de cómo han saltado los ladrones".

Sin embargo, lo más curioso de todo es que la persona que más ha hablado públicamente del tema del robo y ha ofrecido datos reveladores de la estructura de la casa y de cómo entrar en el domicilio es Antonio David (44). El padre de Rocío Flores (23) vivió durante el confinamiento en casa de Gloria Camila y el pasado 7 de agosto ofreció los detalles del robo en directo en Sálvame.

Gloria Camila refuerza la seguridad de su casa tras sufrir un robo

"Yo he pasado todo el confinamiento con Gloria. Su casa tiene buenas medidas de seguridad, es una urbanización cerrada y tiene vigilancia pero está situada en una parte de la urbanización en la que hay una especie de calle sin salida con un pequeño parque y precisamente eso es un foco suculento para el ladrón, porque se pueden asomar por la vaya y vigilar el movimiento que hay en la casa", comentó en el programa después de que Kiko Hernández (43) anunciara la noticia.

El que fuera exmarido de Rocío Carrasco (44) detalló entonces cómo estaba Gloria tras el susto: "Llevaba dos días fuera. Está tranquila. Me ha dicho que afortunadamente no tiene dinero en efectivo, ni joyas en la casa. Ha hecho algún destrozo y poco más. El ordenador no se lo han llevado porque al ser un instrumento de trabajo se lo llevó con ella. Han cogido ropa y cosas así, prácticamente nada de valor".

El colaborador también confirmó que durante el confinamiento vieron a gente en la valla y que tras ese incidente Gloria Camila "sigue desde su teléfono en tiempo real lo que graban las cámaras y controla lo que pasa dentro y fuera de la casa".

