Gloria Camila, víctima de un robo en su casa de Madrid: todos los detalles del asalto

Gloria Camila (24 años) se ha llevado un gran susto al regresar de sus vacaciones en Chipiona. La hija de José Ortega Cano (66) ha sufrido un robo en su casa de Madrid. Un grupo de ladrones ha asaltado su casa, como se informaba este jueves en el programa Sálvame.

Era Kiko Hernández (43) quien anunciaba la desagradable noticia: "Han robado en el chalet de una famosa mientras estaba de vacaciones. Ella, hace tiempo, pilló a varios individuos tanteando por la valla de su jardín y tenía sospechas de que esto podía pasar. A pesar de que la urbanización en la que vive tiene seguridad privada y la casa tiene alarma. Al parecer, en la casa se personó la policía local y la científica".

Gloria durante sus vacaciones en Chipiona. Gtres

Tras sus palabras, Antonio David Flores (44) ha confirmado la noticia y ha arrojado detalles de lo sucedido. El colaborador de Sálvame conoce el chalet de Gloria, ya que pasó el confinamiento allí con Gloria y su novio, David: "Yo he pasado todo el confinamiento con Gloria. Su casa tiene buenas medidas de seguridad, es una urbanización cerrada y tiene vigilancia pero está situada en una parte de la urbanización en la que hay una especie de calle sin salida con un pequeño parque y precisamente eso es un foco suculento para el ladrón, porque se pueden asomar por la vaya y vigilar el movimiento que hay en la casa". Esta no es la primera vez que la expareja de Kiko Jiménez (28) es asaltada. Hace unos meses aconteció algo parecido. En aquella ocasión, tuvo lugar algún destrozo, pero la policía acudió rauda y Ortega Cano también. Sin embargo, en esta ocasión ambos estaban fuera de Madrid, como ha corroborado el padre de Rocío Flores (23).

El que fuera exmarido de Rocío Carrasco (44) ha detallado en el programa vespertino de Mediaset cómo está Gloria tras el susto: "Llevaba dos días fuera. Está tranquila. Me ha dicho que afortunadamente no tiene dinero en efectivo, ni joyas en la casa. Ha hecho algún destrozo y poco más. El ordenador no se lo han llevado porque al ser un instrumento de trabajo se lo llevó con ella. Han cogido ropa y cosas así, prácticamente nada de valor". El colaborador también ha confirmado que durante el confinamiento vieron a gente en la valla y que tras ese incidente Gloria Camila "sigue desde su teléfono en tiempo real lo que graban las cámaras y controla lo que pasa dentro y fuera de la casa".

Poco después, la prensa se encontraba con David, novio de Gloria, en el chalet que comparte con la hija de Rocío Jurado. El joven, sumamente discreto, se ha encargado de contactar con una empresa de alarmas para reforzar la seguridad de su domicilio y que este tipo de sustos no vuelvan a suceder. Sin embargo, ha evitado contar a los medios cómo se encuentra la hija de Ortega Cano tras este varapalo. Muy serio, David aseguraba que "yo no me dedico a esto" para justificar su silencio. Pese a las preguntas acerca de qué se habían llevado los ladrones y cómo se encontraba Gloria Camila tras el robo, el joven entrenador personal ha afirmado en varias ocasiones que "no voy a hablar".

Gloria, feliz y enamorada

Fue el pasado 3 de enero cuando salieron las primeras imágenes de la joven disfrutando de un partido de fútbol benéfico junto a David, pero fue cuatro días después cuando Gloria confirmó su romance con una fotografía en la que aparecían besándose y añadía un revelador texto: "Y de repente llega alguien con tantas ganas de comerte a ti como de comerse el mundo contigo, y te hace vivir. Y qué suerte".

La pareja mantenía una relación de amistad desde hace varios años, pero no fue hasta entonces cuando entre ellos surgió el amor. Se conocen gracias al primo de la joven, Chema, que comparte equipo de fútbol y de amigos con David. De él se sabe poco, tan solo que estudió Magisterio en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora trabaja como profesor de inglés. El joven tiene el visto bueno de la familia de Gloria, a juzgar por las declaraciones del torero. "Me cae muy bien. Es muy buen chico, una persona seria y muy responsable. Es un chico normal, tiene dos carreras, es una persona trabajadora y es buena persona, que es lo importante”, dijo ante las cámaras de Europa Press.

