Gloria Camila responde al mote de 'inmigrante' que supuestamente le puso Fidel Albiac

Gloria Camila (25 años) se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que estalló la guerra entre Rocío Carrasco (43) y el resto de la familia. Pese a convertirse en protagonista de la trama después de que tanto Gloria como Amador Mohedano (66) asegurasen que su hermana y Fidel Albiac (47) se dirigían a ella y a José Fernando (27) de modo despectivo - llamándoles 'los inmigrantes' - la hija de Ortega Cano (66) quiere seguir al margen y evita echar más leña al fuego.

La ex de Kiko Jiménez (27) ha sido fotografiada disfrutando de una cena con amigas, entre las que se encontraba Sofía Cristo (37). Sin perder la sonrisa, Gloria Camila ha asegurado que no había visto la entrevista de su tío Amador. En un claro guiño a lo que en su día dijo Rocío Carrasco cuando su hija se fue a Supervivientes, la joven ha afirmado que no ve la tele, "sólo Netflix". Pero también ha negado que sea una indirecta a su hermana: "Madre mía, le sacáis puntilla a todo".

Gloria quita hierro al hecho de que su hermana y Fidel les llamasen, supuestamente, a ella y a José Fernando "los inmigrantes", y le da normalidad asegurando que "bueno, es que soy colombiana". Además, la hija de Ortega Cano prefiere no pronunciarse sobre la demanda que Rocíito y Fidel van a interponer contra Amador Mohedano tras sus explosivas declaraciones.

¿Ha visto la entrevista de su tío Amador?

No

¿Le molesta que supuestamente Fidel refiriera a usted y a su hermano como "los inmigrantes"?

Por supuesto,pero luego depende de quién diga la cosa y cómo lo diga.

¿Y qué piensa sobre las declaraciones de su tío?

Bueno, es que como no lo he visto no voy a decir nada.

¿Ha hablado sobre este asunto con su sobrina Rocío?

No si no lo he visto.

¿Y su sobrina Rocío no le ha comentado nada?

No, lo siento, de verdad

¿Le gustaría decir algo al respecto?

No voy a decir nada, lo siento. Siento que estéis a las 12 y media de la noche aquí, os lo agradezco de verdad. Entiendo vuestro trabajo pero es que no voy a decir nada.

¿Comprende la postura de su tío Amador?

Me podéis perdonar por favor.

La joven, que se mostró bastante escueta en palabras, no parece estar muy afectada por la revelación que hizo su tío Amador el pasado sábado. Una entrevista en la que habló sobre cómo asimiló su sobrina Rocío Carrasco la llegada de sus hermanos. Gloria Camila y su hermano José Fernando fueron adoptados por Rocío Jurado y José Ortega Cano en 1999, cuando ella tenía tres años y su hermano seis. Aunque era demasiado pequeña para ser consciente de todo y tener recuerdos claros, la ahora reportera de Volverte a ver aseguró en su programa que conocer a sus padres "fue como salir de un pozo negro para llegar a una vida llena de luz". "No supuso ningún problema que me dijeran que era adoptada, me siento querida todo el rato, doy gracias por los padres que me han tocado", llegó a comentar. Una infancia en la que se sintió colmada de felicidad y que fue la antesala de una adolescencia bastante dura marcada por la muerte de su madre y la desmembración de su familia.

Una etapa repleta de baches en la que Rocío Carrasco no estuvo a su lado, mientras que la vida de su hermano se complicaba y el diestro José Ortega Cano afrontaba su pena de cárcel tras sufrir un brutal accidente de tráfico. Vivencias muy duras en las que echó en falta el apoyo de su hermana mayor, la cual nunca mostró un acercamiento con los otros hijos de su madre.

