Ana Iglesias, ganadora de 'MasterChef 8', ya tiene en sus manos uno de los premios del programa

Las recetas de Ana, el libro de la reciente ganadora de la última edición de MasterChef, ha salido a la venta este martes de la mano de la editorial Planeta, según ha anunciado el concurso culinario de TVE en sus redes sociales.

Ana Iglesias, que se proclamó vencedora de MasterChef 8 hace tan solo una semana, comparte ahora con sus seguidores los secretos de recetas como foie con manzana y uvas, codornices escabechadas, arroz caldero y tarritos de chocolate, preparadas con una cuidada presentación durante el concurso.

Diseñadora de joyas, influencer y emprendedora, la joven madrileña de 24 años ganó, con un menú de homenaje al origen argentino de su familia, la final de una edición en la que demostró ser creativa, exigente y disciplinada.

La publicación de su libro, lleno de "propuestas fáciles y deliciosas", es parte del premio de la ganadora de MasterChef 8, que comporta además un máster en Cocina, Técnica y Producto en el Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián, la receta de su plato ganador estará en la carta del restaurante MasterChef (Madrid) e invertirá los 100.000 euros del premio "o en formación de cocina o en un proyecto culinario".

Como gran amante del chef Martin Berasategui (60) supuso un honor para la joven que el prestigioso cocinero alabase su plato de la final, y consiguió además una chaquetilla firmada de su ídolo: "¡La chaquetilla más bonita que voy a tener nunca!", escribió en sus redes.

Su pichón ganador

Pichón a baja temperatura con cremoso de sus interiores, setas y puré de cerezas. Ese es el nombre de la receta que nunca olvidará. Su pichón fue calificado por Joan Roca (56), del triestrellado El Celler de Can Roca (Girona) y cocinero invitado a evaluar en la prueba final como "un plato tres estrellas Michelin". "Era inimaginable, no lo hubiera conseguido antes de MasterChef", reveló Ana Iglesias en su primera entrevista tras proclamarse ganadora.

La joven estudió Derecho y Administración de Empresas, pero su sueño siempre ha sido dedicarse a la cocina. "Su pasión por la gastronomía le viene de cuando iba a visitar las casas de sus amigas y probaba los platos caseros que cocinaban sus madres. Ella siempre ha querido imitarlas y hacer una buena cocina tradicional", reza su carta de presentación. Se define como "sensible", "buena persona" y "muy perfeccionista". Tres cualidades que sin duda debe tener un buen cocinero.

Pero, aunque le "encantaría" dedicar su vida a los fogones, tiene claro que lo compaginaría con su empresa de joyería y complementos. "No tengo ni idea de si abriré un restaurante, pero no me gusta empezar la casa por el tejado. Primero voy al BCC a formarme y ya veré", dice.

