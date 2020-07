1 de 8

La joven ha declarado su amor a su novio con unas líneas en las que no solo demuestra su unión sino que deja claro que en el pasado ambos sufrieron y se han encontrado para confiar de nuevo en el mundo y en las personas. "Los dos éramos refugiados del amor. Testigos protegidos, con nuevas emociones y nuevos pensamientos. Ya declaramos en contra del amor con el dolor aún en el pecho. Ya estábamos a salvo, muy lejos, donde nuestro enemigo jamás nos encontraría. En contra del amor por amor. Contra el mundo por desconfianza. Yo contra ellos y tú contra ellas, pero no tú eras ellos, ni yo era ellas. Éramos tú y yo, y ninguno de los dos contaba con eso. Con lo fácil que parecía el mundo en silencio. Con lo tranquilos que estábamos pensando que el amor ya estaba preso. Que nunca más seríamos frágiles, ni tendríamos miedo. Pero para todo miedo hay terapia de choque. Y me choqué contigo en el destierro". Ese 'destierro', fue, según se entiende, el final de su relación con Kiko Jiménez.