Así es la relación que tiene Paz Padilla con el novio de su hija, Anna Ferrer

Paz Padilla (50 años) no ha dejado de recibir muestras de cariño desde que falleció su marido, Antonio Juan Vidal, víctima de un tumor cerebral. Un momento doloroso en el que ha estado acompañada por su hija, Anna Ferrer (23), y el novio de esta, Iván Martín. Un influencer que reside en Madrid y que mantiene una muy buena relación con la presentadora de Sálvame. Así lo ha confirmado la última publicación del joven en su perfil de Instagram y las emotivas palabras que le ha dedicado la también a actriz, a través de sus redes sociales.

"Me habéis descubierto nuevos horizontes y ayudado a entender cosas de la vida que creía inexplicables. No hay palabras para describir lo que he vivido y visto estos últimos meses", comenzó escribiendo Iván Martín en su última publicación en Instagram. Un mensaje en el que también agradeció a la presentadora de Sálvame y a su novia, antes de despedir públicamente a Antonio Juan Vidal. "No sé ni como puedo agradecerte, Paz Padilla, que me hayas hecho ser capaz de desmontar creencias y tabúes acerca de la muerte, y de vivirla y celebrarla como algo natural a lo que no hay que tenerle ningún miedo. Y a ti, Anna Ferrer, por apoyarme en este proceso de descubrimiento y aprendizaje, ya que sin daros cuenta, habéis hecho mucho más por mí, que lo que haya podido hacer yo por vosotras. Y por supuesto a ti querido Antonio, jamás he conocido a una persona tan buena y bondadosa, y solo decirte que allá donde estés, disfrutes y descanses, que te lo has ganado", añadió el joven influencer al que la humorista define como un "ser de luz".

En los comentarios de su más reciente publicación en Instagram, Paz Padilla se deshizo en elogios hacia su yerno. "Has sido tan valiente y generoso con él y con nosotras, que no sé como podré pagártelo", se lee en el escrito de la presentadora, que ha aprovechado para agradecerle públicamente por todo su apoyo. "Gracias por demostrar que eres tan grande como mi Antonio, le diste tanto amor, al poco de conocerlo, supiste aprovechar lo que el te dio y te devolverá con creces, recibirá sus regalo. Gracias, gracias y solo cruzo los dedos para que no te alejes de nosotras porque eres un regalo de los ángeles. Gracias por tu fortaleza y amor hacia los tres. ¡Te quiero!", concluyó la actriz.

La buena sintonía entre Paz Padilla e Iván Martín no es reciente. De hecho, son varias las veces que se han intercambiado 'me gusta' y mensajes en las redes sociales. "Se te echa de menos", escribió la actriz en una de las publicaciones del influencer, compartida el pasado mes de junio. En febrero, además, compartió una foto en las que se le veía juntos durante la celebración del cumpleaños de Anna Ferrer.

Paz Padilla no solo ha hecho pública su relación con Iván Martín en las redes sociales, sino también en la pequeña pantalla. Hace unos meses, la intérprete de La que se avecina ya había presumido de su yerno. "Mi hija y yo siempre nos damos abrazos de energía, así lo llamamos nosotras. Un día llegué a casa y estaba mi yerno probándose camisetas, con sus músculos y su plan surferito. Me dijo mi hija si quería un abrazo de energía y le dije que los tres, los tres... ¡Es que está muy bueno mi yerno!", comentó la presentadora en Esto es lo que hay, el programa de Canal SUR.

Más allá de tener una buena relación a nivel personal, Paz Padilla e Iván Martín también mantienen un vínculo laboral. Y es que fue a él a quien la presentadora le confió la web de la marca que tiene junto a Anna Ferrer, No ni na.

