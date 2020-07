Paz Padilla despide a Antonio Vidal rodeada de sus seres queridos, en la playa y con música

Con entereza y rodeada de sus seres queridos. Así ha sido el último de adiós de Paz Padilla (50 años) al gran amor de su vida, Antonio Juan Vidal, quien falleció el pasado sábado por la noche, a los 53 años, víctima de un tumor cerebral. Una enfermedad muy dura, que la presentadora vivió en la absoluta discreción. La tarde de este martes, la gaditana ha compartido algunos vídeos con sus seguidores de Instagram, que han revelado la forma en la que se despidió de su marido.

"Cada último rayo de sol de ayer fue por ti, tes quiero my love", ha escrito la actriz junto a una secuencia de imágenes en las que se le ve junto a su hija, Anna Ferrer (23), y a otros seres queridos, contemplando el atardecer desde una playa. Pero esto no fue todo. Paz y el resto del grupo realizaron un par de coreografías, mientras se escuchaba de fondo algunas melodías. Así, la también actriz no solo despidió a Antonio como le hubiese gustado, sino también demostró cómo quiere recordar al que fuera el amor de su vida: con alegría y sin perder la sonrisa en su rostro.

En las imágenes, se observa a Paz Padilla luciendo un atuendo muy veraniego que se distancia por completo del luto. La presentadora de Sálvame vestía un pantalón en tonos beige, que combinó con camiseta y zapatillas blancas. Un gesto con el que confirmaría que quiere recordar al que fuera su marido, desde la felicidad.

En apenas pocos minutos, la publicación ha superado los 60.000 'me gusta' y suma casi 1.000 comentarios, en los que se leen mensajes de apoyo y profunda admiración hacia Paz Padilla que, a pesar de la difícil situación, no ha perdido la fortaleza. Muy similares a los que recibió en su anterior post, con el que decía adiós públicamente a Antonio Juan Vidal. "Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad", escribía la actriz junto a una fotografía en blanco y negro en la que, sin ropa, abrazaba a su marido mientras este la besaba con ternura.

Hace poco más de 24 horas y tras un día intenso para Paz Padilla, Antonio Juan Vidal fue despedido en un entierro familiar en Zahara de los Atunes, al que le siguió una comida en un establecimiento cerca de su pueblo natal y, por lo que ha revelado la presentadora de Sálvame en sus redes sociales, culminó con un último adiós frente al mar.

