Kiko Jiménez y Sofía Suescun: un noviazgo a prueba de polémicas

Hace un año, mucho se hablaba de la relación tan estrecha que tenían Kiko Jiménez (28 años) y Sofía Suescun (24), después de que JALEOS confirmara la ruptura del extronista con Gloria Camila (25). Tras los rumores, la propia ganadora de Supervivientes 2018 aseguró en Mujeres y Hombres y Viceversa que sí era cierta su relación sentimental con el exconcursante de GH VIP 7. Ahora, la pareja, que no ha estado exenta de la polémica desde el primer día, se prepara para celebrar su primer aniversario. Así lo reveló Jiménez el pasado viernes, cuando escribió en sus stories de Instagram el siguiente mensaje: "Se acerca nuestro primer aniversario". Un texto que acompañaba una foto de ambos y la letra de la nueva canción de Maluma (26), ADMV.

Desde que comenzaron su relación, Kiko Jiménez y Sofía Suescun han estado rodeados de polémicas. Una situación que el extronista no vivió con Gloria Camila -al menos hasta que dieron por terminada su relación- a pesar de que ella siempre ha estado en el foco mediático. Mientras el andaluz ponía punto final a su noviazgo con la hija de Rocío Jurado y daba inicio a su nuevo idilio, el intercambio de reproches entre la expareja se hizo notorio y protagonizó las principales páginas de la crónica social.

Kiko Jiménez reveló en sus 'stories' que se acerca su primer aniversario con Sofía Suescun. Instagram

Las polémicas continuaron cuando Kiko Jiménez y Sofía Suescun entraron a GH VIP 7. Y es que, una vez allí, y tras hacer alarde de su amor en redes sociales -actitud que siguen manteniendo a día de hoy-, protagonizaron un triángulo amoroso con Estela Grande (24), ex de Diego Matamoros (34). Hasta su salida de la casa de Guadalix, fue muy criticado el tonteo que el extronista mantuvo con su compañera. Una "amistad especial", como ambos denominaron, que la reina de los realities terminó aceptando. Aunque en un principio aseguró que no quería volver a saber nada de Kiko, la exconcursante de Supervivientes terminó olvidando lo sucedido y continuó su idilio con el jienense.

Cuando se pensaba que la ruptura de Kiko y Gloria Camila era cosa del pasado, la hija de Rocío Jurado inició una nueva pelea televisiva, después de hacer la siguiente declaración en Volverte a Ver: "No te diría que me arrepiento de haber estado con Kiko, pero es verdad que los ataques de Sofía Suescun me han hecho darme cuenta que estaba ya en una relación un poco desgastada. Se nos rompió el amor de tanto usarlo". Unas palabras que no dejaron indiferente al extronista, quien respondió en Mujeres y Hombres y Viceversa haciendo referencia a la última frase, originaria de una canción de La más grande. "En vez de se 'nos rompió el amor de tanto usarlo', me voy a tomar la licencia de cambiar la letra por 'se nos acabo el amor de tanto cuerno'".

Una de las últimas polémicas que ha rodeado a la pareja tiene que ver el robo que se produjo en su casa hace apenas una semana, cuando regresaban de un viaje a Ibiza. Fue Sofía Suescun quien se dio cuenta de lo ocurrido cuando encontró su domicilio abierto y revuelto. Una situación incómoda de la que Kiko Jiménez se enteró en directo, durante un contacto con Sálvame. De la residencia de la pareja se llevaron dinero, objetos de lujo, un coche de alta gama -que posteriormente fue localizado- y unas fotos de la reina de realities que, según ella misma comentó, eran "subidas de tono". ¿Serán similares a las que ha compartido en alguna ocasión a través de su Instagram?

Y es que, más allá de causar revuelvo en la pequeña pantalla, Kiko Jiménez y Sofía Suescun, continuamente han dado de qué hablar por sus fotografías publicadas en las redes sociales. Pues en varias ocasiones, ambos han compartido imágenes que no han dejado indiferente a nadie.

Pese a todas las polémicas, la pareja continúa con su noviazgo y están por celebrar su primer año juntos. Un aniversario del que, seguramente, sus seguidores serán testigos. Pues casi a diario, Kiko Jiménez y Sofía Suescun presumen de su amor y de la buena sintonía que hay entre ambos, a través de sus perfiles de Instagram.

[Más información: Las dos estrategias de Gloria Camila y Kiko Jiménez un año después de su ruptura]