Sofía Suescun llama "niñato" a su hermano Christian por su actitud con Yola teniendo novia

Después de unos días de descanso y desconexión, Sofía Suescun y Kiko Jiménez están haciendo frente a un momento muy complicado en sus vidas y es que a su vuelta de Ibiza se encontraron con que habían sufrido un grave robo en su domicilio de la capital madrileña. Por suerte, la policía ha localizado a los ladrones y la pareja han podido retomar la normalidad.

Sofía y Kiko han estado en el banco y en la farmacia, entre otros establecimientos. Con muchas cosas pendientes por solucionar tras el robo con el que a la colaboradora le desvalijaron su ático, ha atendido amablemente a la prensa y la navarra ha sorprendido llamando a su hermano "cerdo".

Ya te vemos sonreír un poco más, menudo agobio

Bueno chicos, la verdad es que no sé qué deciros.

¿Qué es lo que ha pasado, habéis hecho ya un poco el recuento de lo que se han llevado?

Estamos ahí, estamos ahí, estamos esperando varias acciones. Estaba todo... ojalá no le pase a nadie.

Ahora os pensaréis un poquito más lo de colgar las cosas en redes sociales.

Sí, pero bueno siempre estáis vosotros para localizarnos.

Sofía Suescun llama "cerdo" a su hermano Christian tras su tonteo con Yola Berrocal

¿Y qué tal los gatitos?

Bien, están muy bien, es lo único que me importa, la verdad. Lo demás me da igual, pero bueno, me han quitado de todo, de todo, de todo, hasta bragas, pero bueno, no pasa nada. Hay huellas y la policía los van a coger.

Ahora ya estáis haciendo el papeleo con el seguro y todo, ¿no?

Sí, poco a poco.

El coche también lo han encontrado

El coche lo están analizando, porque no contaban con pillar el coche, así que genial y ya sólo falta que se coja a éstos. Tiene muy buena pinta y ya está, como te digo mis gatos lo primero.

Tú madre cuando se entere se preocupará un montón, por lo menos está en la casa

Sí, nada. Se quedará en un susto.

Yola y Christian dan rienda suelta a su pasión.

¿Qué te parecen las imágenes de tú hermano con Yola?

Es un cerdo, te lo digo así de claro. Mi hermano es un cerdo.

¿Has podido hablar con Jessica?

No, es que me da vergüenza, me da vergüenza, no sé de qué va éste niñato.

Tú madre menos mal que no entró en la habitación, porque si no pasa de todo.

Ya, en fin hija, veremos lo que pasa.

[Más información: Yola Berrocal y Christian Suescun, entre tocamientos impuros y morreos]