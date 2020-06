La vida truncada de Jordi Mestre: el futuro incierto de su proyecto más personal

En la madrugada de este sábado 6 de junio, la vida de Jordi Mestre se vio truncada para siempre después de sufrir un accidente de moto mortal en la calle Segovia de Madrid. Tenía 38 años, era un volcán de creatividad, un titán lleno de energía, un hombre multidisciplinar que igual hacía las veces de modelo y actor como de reportero y presentador de televisión.

No había plan al que dijera que no, no había designio en el que fallase. Pero ahora, con su temprana muerte, su proyecto más ambicioso y personal queda en el aire. Además de sus grandes dotes para la interpretación y la comunicación, Jordi Mestre era empresario. En el año 2012 fundó una sencilla pero sólida firma de moda llamada Kiwel Clothing.

Camiseta de Kiwel Clothing, la marca de Jordi Mestre.

Una marca que él solo puso en pie, aunque contó con ayuda de personas de su célebre entorno laboral para dar un pequeño empujón en lo relativo a la promoción de sus prendas. Prendas que, fundamentalmente, eran camisetas, o como él mismo quiso llamarlas al principio 'bolsillos con camisetas', pues en las primeras colecciones, Mestre centró toda su creatividad en crear bolsillos originales y diferentes.

El propio Jordi Mestre desvelaba en una entrevista que él era un artista de improvisación y que para elegir las llamativas telas estampadas de los bolsillos de sus camisetas se ponía delante de ellas en las tiendas como si fueran su público.

"Desde siempre, todos y cada uno de nosotros, hemos tenido en nuestro armario una o varias camisetas con bolsillo. Siendo así parte de nuestra infancia. En nuestra marca lo que queremos es darle importancia a esa prenda y sacarle el máximo con bolsillos estampados y colores que contrasten. Sí, una camiseta con bolsillo, pero con infinidad de opciones", escribía en su blog personal.

Con el paso del tiempo, la marca fue evolucionando, la calidad de la ropa fue mejorando, el diseño se perfeccionó y también se adaptó a los nuevos tiempos. Kiwel Clothing, bajo el lema 'la aventura de ser tú mismo: Urban & Sport & Adventure' se convertía en un must para todo aquel amante de una buena básicas. De algodón cien por cien orgánico, concienciada con el medio ambiente y sin dejar de seguir las tendencias, estas prendas unisex no fueron lo único que diseñaron desde Kiwel Clothing.

En los últimos meses y debido a la crisis provocada por el coronavirus, la empresa de moda de la que Jordi Mestre era CEO también se vio forzada a reinventarse. No era algo que le costara trabajo al joven dado su apabullante ingenio. Por ello, a través de su página web y sus redes sociales, sus seguidores vieron cómo Mestre, dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, también se puso a diseñar y producir mascarillas. Siempre con el estilo propio de Kiwel.

"Estamos a las puertas del verano y el calor empieza a notarse. Por eso os queremos presentar la nueva KIWEL MASK CRAB. La mascarilla que nos recuerda al verano aunque estemos lejos de la playa", comentaban en la cuenta de Instagram de la marca. Como no podía ser de otra manera, Jordi Mestre también era modelo de sus propias prendas, así como lo fue de muchos otros diseñadores españoles para los que posó y desfiló durante años.

Un trágico suceso

El actor Jordi Mestre falleció el pasado sábado en un accidente de moto en Madrid. El siniestro mortal tuvo lugar en torno a las 3 horas de la madrugada en el barrio de Palacio de la capital, cuando el motorista, que iba solo, chocaba contra un semáforo, que quedó parcialmente desprendido y la moto, desplazada unos 50 metros del lugar.

El intérprete, conocido por ser el primer reportero masculino del programa Sé lo que hicisteis o por sus papeles en Cuéntame cómo pasó y Centro médico murió en el acto a pesar de los esfuerzos de los agentes de una patrulla de la Policía Nacional, que fueron los primeros en llegar, y comenzaron a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El actor Jordi Mestre.

Los efectivos de SAMUR-Protección Civil que se desplazaron al lugar encontraron al hombre politraumatizado y en parada cardiorrespiratoria y, tras continuar con la RCP, solo pudieron confirmar el fallecimiento.

En estos momentos y tras el trágico suceso que tuvo lugar hace apenas unos días, la página web de Kiwel Clothing ha dejado de funcionar, las camisetas y las mascarillas han dejado de venderse, nadie responde a los teléfonos adjuntos a la marca y el futuro de su proyecto más íntimo es incierto y está en el aire más que nunca.

