El ex de Pepón Nieto denuncia que le han propinado una brutal paliza al grito de "Viva Vox"

Álvaro Fernández, jugador de rugby profesional y expareja del actor Pepón Nieto (53) ha denunciado en sus redes sociales haber sido víctima de una agresión homófoba. El joven, también músico, ha utilizado su cuenta de Facebook para publicar un vídeo donde ha relatado cómo tres hombres en la madrugada de este pasado jueves 28 de mayo lo asaltaron en plena calle y le propinaron una brutal paliza al grito de "Viva Vox" y "Viva España".

"Hace un buen rato que he llegado a casa pero bueno, me han pegado una paliza por ser maricón. Una gente al grito de 'Viva Vox' y "'Viva España'", comentó el también guitarrista, señalándose la boca para mostrar un diente que le habían roto. "Otro más. Hijos de puta", concluyó, entre indignado y preocupado, deslizando que no era la primera vez que tenía que vivir una situación de este tipo.

Pocos datos más han trascendido sobre este asunto, pero ha sido el propio Fernández el que ha arrojado más luz respondiendo a los comentarios de las personas que le preguntaban, interesados por su integridad física. En respuesta a uno de esos comentarios, detalló le habían "pegado patadas entre tres". En cuanto la noticia ha llegado a los medios de comunicación y se ha viralizado en las redes sociales, Álvaro Fernández ha optado por el silencio y ha preferido privatizar su cuenta de Facebook y también la de Instagram.

En esta última se define como cantante y guitarrista en el grupo de música de punk rock The Cloths Band. Amante del rugby, el skate, el snowboard, la música, el humor y caminar. Y si hay algo que odia es el racismo.

Álvaro Fernández y su exnovio el intérprete Pepón Nieto siempre mantuvieron un discreto romance, aunque nunca ocultaron su felicidad cuando estaban juntos. En sus diferentes cuentas de Instagram, la pareja compartía sus momentos más dulces, sus viajes juntos y también sus momentos de relax en las playas de Cádiz, uno de los lugares favoritos del actor.

En febrero del año pasado, JALEOS publicó en exclusiva que la relación entre Fernández y Nieto había llegado a su fin. Fuentes próximas al deportista y al actor confirmaron que lo suyo se rompió a principios de 2019 y que no pudieron superar una gran crisis que atravesando a finales de 2018.

Para intentar salvar lo suyo, la pareja puso tierra y agua de por medio y se marcharon a un bucólico viaje al Caribe donde intentar solventar sus diferencias. Tanto era así que la última imagen junta de ambos en sus redes fue en Cuba el día 30 de diciembre de 2018.

Desde entonces, pocas menciones ha habido por parte de ambos en sus perfiles online. Si bien es cierto, en marzo de aquel 2019 donde se dinamitó todo, Pepón Nieto quiso tener un detalle especial con la persona con la que había compartido los últimos años de su vida en lo sentimental. Con una bonita foto de Álvaro y en el Día Mundial del Teatro, Pepón le felicitaba el cumpleaños con un sencillo: "¡Viva tú!".

