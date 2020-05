El milagro de Romee Strijd, se queda embarazada pese a que sus médicos lo daban por imposible

La modelo Romee Strijd (24 años) está de enhorabuena y está viviendo lo que se puede considerar un milagro. El ángel de Victoria's Secret ha anunciado que espera la llegada de su primer hijo junto a su marido, el conocido DJ Laurens van Leeuwen (29). La feliz noticia llega justo dos años después de que pasaran por el altar en una romántica boda donde no faltó nadie del star system de la moda y de Hollywood.

Desde que se dieran el 'sí, quiero', Romee siempre había hablado de las ganas que tenía de ser madre. Un sueño que se le hacía cuesta arriba como ella misma desvelaba en su perfil de Instagram. "Tenía miedo de no poder tener nunca hijos porque me dijeron que era muy difícil que me quedase embarazada de forma natural", explicaba la modelo tras confirmar que sus médicos le dijeron que era casi imposible ya que padece el síndrome de los ovarios poliquísticos. Además, durante siete años no tuvo la menstruación.

Finalmente, la top model ha podido quedarse embarazada de forma natural y lo ha celebrado compartiendo su historia en su perfil de Instagram. Una bonita instantánea donde se puede ver a la modelo y a su marido juntos en el jardín de su casa.

Junto a la imagen, Romee ha comentado lo siguiente: "¡Vamos a tener un bebé! Hace dos años me diagnosticaron SOP -PCOS, en inglés-, después de no tener la menstruación durante siete años. Estaba devastada porque ser madre y formar una familia con Lauren es mi mayor sueño... Tenía miedo de no poder tener hijos de manera natural. Empecé a investigar y llegué a la conclusión de que el mío no era el típico SOP. El mío sucedía por mi cuerpo estaba en modo lucha o huida. Mi cuerpo estaba bajo un estrés constante", comienza relatando la maniquí.

Romee Strijd en el Victoria's Secret Fashion Show de 2017. Gtres

Y prosigue: "Nunca me sentí superestresada mentalmente, así que fue difícil entender esto, pero mi vida era viajar todo el tiempo (sin biorritmo), hacer ejercicio todos los días, comer superlimpio (restringir los alimentos). Presioné mucho a mi cuerpo y, sinceramente, cada cuerpo es muy diferente, pero creo que mi peso no era bueno para que mi cuerpo funcionara correctamente y no podía soportar el viaje constante. Este fue el punto donde comencé a investigar la curación natural para SOP y llegué a la conclusión de que debía hacer un entrenamiento de menos intensidad, no restringir los alimentos, ser amable conmigo misma y tomar descansos cuando sea necesario".

Para concluir, el ángel de VS ha declarado que está feliz y agradecida por este gran acontecimiento que está a punto de llegar a su vida. "Estoy muy feliz y agradecida de decir que recuperé mi período el pasado noviembre y que... ¡Pronto seremos una familia de tres! Y a las mujeres que intentan concebir, les diría que creyeran en ellas mismas y que fueran amables consigo mismas y con sus cuerpos. No dejéis que esos pensamientos os afecten demasiado".

