Makoke responde a Mila: "Le debo dinero a sus abogados, no a ella, y lo pagaré cuando pueda"

La guerra entre Mila Ximénez (68 años) y Makoke (50), las que antes eran buenas amigas y compañeras de programa, viene de lejos y no tiene visos de parar. Al menos, por parte de Mila, que siempre que puede le reclama a la exmujer de Kiko Matamoros (63) el dinero que le debe. Todo comenzó cuando Makoke interpuso una demanda para que dejaran de hablar de ella en el programa Sálvame, ya que se sentía agraviada con comentarios, en su opinión, que no procedían.

Llegado el juicio pertinente, la colaboradora de Viva la vida perdía frente a Mila y desde entonces Ximénez le reclama públicamente que le pague los 8.000 euros que le adeuda como consecuencia de la pérdida de ese juicio. Y le advierte que, de no abonarle las costas, va a reclamar, además, intereses y que puede que hasta se le embargue el sueldo. Ahora bien, ¿qué tiene que decir Makoke de todo esto?

Su primera 'noche de chicas', ¿cómo está?

Pues sí, la primera noche después de dos meses y medio de confinamiento, al ladito de casa en Madrid Revival. Aparte, está Óscar Haro que es amigo nuestro y nos tenemos que apoyar ahora que es un momento difícil para todos. Hay que arrimar el hombro. Se está aquí de lujo, una temperatura ideal, con una compañía maravillosa y súper bien.

¿Con ganas de salir de casa?

Pues so te digo la verdad, tampoco tenía muchas ganas de salir de casa. El ser humano es un animal de costumbres, yo me he acostumbrado a casa y yo estaba a gusto, no tenía esa necesidad imperiosa, aunque, bueno, estoy saliendo a trabajar. No tenía necesidad de salir pero estamos a jueves y es el primer día que salgo. El otro día estuve un ratito en casa de una amiga pero hoy es el primer día que hemos salido a cenar, la verdad es que muy bien.

Mila se ha acordado de usted en 'Sálvame' y le ha mandado un recadito, que nle ha pagado las costas del juicio, le pide 8.000 euros

Yo le diré a Mila que cuando pueda se lo pagaré, que no se lo debo a ella, que se lo debo a sus abogados. Yo puse un juicio que perdí, todavía hay otro juicio pendiente, que ya todo se hablará pero que soy consciente. En cuanto pueda, por supuesto que se lo pagaré.

Ella ha reconocido que es pesada. Dice que si tardas, pedirá más

No sé, no tengo ni idea, no tengo conocimiento de eso, pagaré lo que corresponde. Todavía hay otro juicio pendiente; este lo perdí, la justicia no me dio la razón, pero espero que la próxima me la dé. Ojala esto no hubiera ocurrido; no tengo ganas de pelear.

Ella ha dicho que no le importa irse a su casa y una parte de la parcela hacerla suya

Sí, bueno, tampoco creo que sea feliz en mi casa ella. Todo lo recordaría a mí y no creo que fuera feliz.

Pero está muy bien el tono que usa, que no tiene ganas de esta guerra

No tengo ganas, son muchos años, todo me parece absurdo, yo tampoco empecé esto ni quise que esto sucediera... Mila fue amiga mía en su momento. Si quiere seguir con la lucha, con el odio y con la pelea, mejor para ella o peor, me da igual. Yo sé lo que quiero en mi vida y por supuesto que se lo pagaré, ¡ojalá todo termine!

Fue un juicio que interpuso usted donde pedía que se dejase de hablar de su persona, ¿no?

A ver, fue un juicio que yo puse porque sentí que era la única manera de que se parara. Se decían muchas barbaridades sobre mí y creo que como ciudadana tenía el derecho de pedir socorro a la justicia porque me sentía desprotegida. La justicia no me dio la razón, espero que la próxima vez me la dé o que no, me da igual. No es una cosa que me preocupe demasiado.

Asume que le debe ese dinero y cuando pueda se lo pagará

Por supuesto que yo soy consciente de que le debo ese dinero, cuando llegue el momento y pueda por supuesto que se lo pagaré, claro que sí.

No es la primera vez que Makoke reconoce esta deuda. La expareja de Matamoros ya habló en agosto de 2019 del dinero que le debe a Mila. Lo hacía desde su trabajo en Viva la vida. "Sí que es verdad que te debo dinero. Pero a ti no, se lo debo a tus abogados. Tengo otras deudas antes que solventar, pero cuando las solvente, te pagaré, pero déjame en paz", contestaba Makoke al último ataque de Mila, explicando que había perdido un juicio contra ella. Además, Makoke respondía también a Mila al comentario de que "no trabaja", y se defendía: "La que me has perdido trabajo eres tú, no yo".

