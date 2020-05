Vanesa Romero deja al descubierto su infancia en su primera novela: "Ha sido terapéutico"

La actriz Vanesa Romero (41 años) debuta con su primera novela, Música para Sara, un libro interactivo que habla de la superación personal y la búsqueda de la felicidad, utilizando la música como hilo conductor a través de Sara, una joven ex atleta que comienza una nueva vida en Madrid.

Romero, que saltó a la fama por sus interpretaciones en la serie Aquí no hay quien viva y, posteriormente, La que se avecina, lleva varios años inmersa en distintos proyectos: tiene su propio canal de YouTube, con algo más de 400.000 seguidores, además del blog Reflexiones de una rubia, cuyo nombre también dio título a su primer libro de crecimiento personal.

Vanesa Romero presenta su primera novela, 'Música para Sara'. RRSS

Ahora, la alicantina se decanta por la novela en Música para Sara, un relato que trata la búsqueda de la felicidad, con tintes de humor y reflexión y con el que Romero ha emprendido "un viaje de autoconocimiento", según ha contado en su presentación este jueves.

"La historia de Sara apareció cuando estaba escribiendo mi primer libro, Confesiones de una rubia. Escribí la historia y la guardé en un cajón. Y tiempo después me acordé, y decidí revivir a Sara, y en su construcción lloré, aprendí y me conocí un poco mejor con ella", cuenta.

La actriz define su primera incursión en el género de la novela como "un reto" que le ha permitido "conectar de nuevo con la imaginación y la creatividad", con las que habitualmente experimenta en diferentes formas.

"En la serie o en el teatro también creo personajes, pero desde un enfoque físico, y crearlos a través de palabras, como ahora, ha sido una gran satisfacción personal", explica.

La historia parte de cómo Sara, su protagonista, pierde la posibilidad de convertirse en campeona del mundo de cien metros lisos y de cómo "su vida se desmorona en cuestión de segundos", tras los que decide "seguir su propio instinto y buscar ser feliz de verdad", cambiando de ciudad y también "de estilo de vida".

"Fue fácil crear el personaje, nació de una forma natural a partir de cosas que he vivido, o que he visto a mi alrededor", cuenta sobre el proceso de creación de la historia, que transcurre en Madrid: "Cuando me mudé a Madrid, me sentí muy arropada, por lo que he querido contar la historia ubicándola aquí", detalla.

Y es que Sara, dice, "tiene mucho" de ella misma, que también practicó atletismo durante varios años, disciplina que exige "dedicación completa" y que se vio obligada a abandonar debido a varias lesiones.

La música también cobra un protagonismo especial en el relato, acompañando a su protagonista y al lector en una faceta interactiva: "La novela cuenta con un código QR, que redirecciona al lector a escuchar una canción en su teléfono, que es parte decisiva en un punto de la historia", explica sobre la canción, compuesta por su pareja, el músico Albert Jiménez.

"Creo que es un libro que también invita al autoconocimiento, invita a pensar sobe la felicidad y el camino correcto", reflexiona sobre el proyecto, sin descartar implicarse de nuevo en escribir más novelas, ya que, según confiesa, la escritura siempre ha sido un refugio "terapéutico" durante toda su vida.

[Más información: Vanesa Romero sin un pelo de tonta: "Gracias a lo que pasé, como el acoso escolar, soy la persona que soy"]