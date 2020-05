Las palabras de Merche ante la polémica de su ex, Arturo Requejo, y Alexia Rivas

Volviendo a la normalidad poco a poco tras más de dos meses alejada de los escenarios, Merche (45 años) regresa al trabajo con su nuevo disco Es Ahora. Esta cuarentena ha resultado especialmente dura para la cantante y es que en estos meses ha puesto punto final a su relación con Arturo Requejo (44) tras más de siete años de amor.

Aunque la artista y el de Irún han intentado ser lo más discretos posible en esta ruptura, lo cierto es que la pareja ha formado parte de uno de los 'culebrones amorosos' más escandalosos de este confinamiento, la relación sorpresa de Alexia Rivas (27) y Alfonso Merlos (41) conocida públicamente tras polémica videoconferencia del tertuliano. Después de conocerse este nuevo idilio entre el murciano y la reportera, el ya ex de Merche desveló que había mantenido una serie de encuentros puntuales recientes con Alexia.

Ahora, la cantante gaditana ha regresado a Madrid tras un compromiso profesional en Galicia e intentó evitar a la prensa para desvincularse de cualquier asunto mediático alejado de la música, y es que ella prefiere dedicarse a su nuevo disco y olvidar cuanto antes la polémica.

Ver esta publicación en Instagram Lista para actuar en #Bamboleo ❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Merche Oficial (@mercheoficial) el 26 May, 2020 a las 3:54 PDT

¿Qué tal?

De vuelta.

Ya con ganas, parece que vemos la normalidad.

Sí, esta nueva normalidad.

¿Cómo ha vivido la cuarentena?

Muy bien.

¿Con ganas de que todo termine?

Exacto, con ganas de que todo termine y que vuelva todo a la normalidad, que no haya más fallecidos y que la gente esté muy bien.

Empezar a trabajar.

Ya hemos empezado, vengo de Galicia precisamente de trabajar, de presentar mi nuevo disco.

¿Qué tal la aceptación?

Muy bien, estoy feliz y muy contenta. Muchas gracias.

Arturo y Merche mantuvieron una relación de siete años.

Le tengo que preguntar, me imagino que lo sabe, por esa ruptura que sorprendió a todos.

No te voy a contestar, no te tengo nada que decir. Yo si quieres te canto pero de otra cosa no tengo nada que decirte.

Y preguntarle por la relación de Arturo con Alexia...

No tengo nada que decirte, nada en absoluto. Preguntarle a ellos que se dedican a eso que yo me dedico a cantar.

Pero, ¿con él no tiene buena relación?

No te voy a contestar.

La información de la separación entre la gaditana y el de Irún se conoció precisamente por el testimonio del vasco en el que desvelaba que había mantenido una serie de puntuales encuentros recientes con la reportera de Socialité.

Según comentó Arturo, Alexia y él se vieron hasta en cinco ocasiones, y siempre en casa de la periodista. Narró que empezaron a hablarse el pasado 2 de febrero, pero que no se vieron hasta el 14, día de San Valentín, cuando tuvieron su primera cita: "Ella hablaba de amor y tal, pero era un juego que me hacía gracia. Ella sabe manejar al que acaba de salir de una relación, pero noté cosas raras".

Merche y Arturo Requejo siempre mantuvieron su relación de forma discreta.

El exconcursante de Gran Hermano aseguró que, pese a que Alexia Rivas sabía que nadie podía verlos juntos en la calle puesto que su relación con Merche seguía en pie de cara a la galería, ella insistía en tomar algo: "Se le notaba que quería salir para ver si nos pillaban".

Su último contacto fue en marzo, cuando él regresó de un viaje a Barcelona y salió de él quedar para verse. Sin embargo, en vez de decirle que no, Alexia Rivas le dijo que pensaba que tenía coronavirus: "Pero seguramente ya estaba en casa de Merlos", puntualizó Arturo. Este además dejó claro su pensamiento acerca de la reportera: "Quiere ser famosa sin exponerse demasiado".

