Lolita y el mensaje de madrugada que ha preocupado a sus fans: esta es su explicación

Lolita Flores (61 años) ha querido salir al paso de la preocupación que ha generado uno de sus últimos post en Instagram. Hace dos días, la cantante compartía una serie de reflexiones de madrugada donde hablaba de que se había quedado "de cartón" ante la actitud de ciertas personas.

A las tres de la madrugada del martes, la cantante compartía el siguiente mensaje: "Así se queda una, de cartón, cuando intentan manipularte con una sutilidad que espanta, en fin debe ser el confinamiento que ha vuelto a algunas personas tan ilusas que se creen que pueden tratarnos como los tratan a ellos, qué equivocados estáis amores míos, hay que conocer la esencia de la persona y aprender que gracias a dios otras somos diferentes, diferentes al resto de la gente, ni peor ni mejor, bueno sí, mejor sí, un poquito".

Estas rotundas líneas recibieron miles de comentarios de sus seguidores, que no comprendían a qué se debía tal relato y menos aún que la artista decidiera emitirlo de madrugada.

Ante la preocupación de sus fans, la jurado de Tu cara me suena ha querido explicar cuál es la situación en la que se encuentra: "Aclaro esto porque hay preocupación entre la gente que me aprecia de las cosas que escribo de madrugada, son sentimientos que expreso por situaciones que veo, que siento en mis propias carnes en todos los aspectos de la vida, laboral y personal, estoy divinamente, gracias a Dios, tengo una familia maravillosa y gente a mi alrededor que me adora, no estoy conforme con muchas cosas que están pasando en mi país, con otras sí, y estoy orgullosa de eso, así que tranquilidad".

Lolita, durante su confinamiento en casa.

Una explicación en la que confiesa que "hay gente que en este confinamiento me ha fallado, pero me imagino que como a todos los mortales, de sueños no se vive, de ilusiones tampoco, yo tengo los pies sobre la tierra y mi edad me da la opción de hablar y decir lo que antes por la inmadurez no me atrevía, siempre he sido clara".

Un mensaje de lo más claro que termina con "así que nada, a vivir, a trabajar y a intentar llevarnos bien en esta nueva normalidad, eso sí, la esperanza dicen que es lo último que se pierde, ¿de verdad? Jajajajaja ¿o la paciencia? Vamos para adelante y cada uno a lo suyo. Os quiero y gracias por quererme, vamos, que España saldrá de esto y los españoles saldremos heridos pero con ganas de empezar de cero. Besos a todos y gracias".

