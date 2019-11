Carlota Corredera se confiesa en su nuevo libro: los ataques y desprecios que cambiaron su vida

"Nunca imaginé que mis sanas intenciones se tornarían contra mí". Así comienza el relato que hace Carlota Corredera (45 años) sobre por qué puso en marcha su segundo libro Hablemos de nosotras, que ha visto la luz este jueves 21 de noviembre. En sus 221 páginas, repletas de entrevistas a personalidades que van desde Cristina Cifuentes (55) a Verdeliss (34) o Chenoa (44), presenta la importancia del feminismo, del apoyo entre personas de diferente sexo para lograr la igualdad, de escuchar y empatizar; todo lo contrario a lo que ella experimentó tras el lanzamiento de su primera obra literaria, Tú también puedes: cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud.

La presentadora redacta las primeras líneas de su nuevo libro dirigiéndose al lector, para otorgarle una explicación de las motivaciones que la han llevado a escribir esta segunda publicación. Escenifica para ello un momento vital en el que una llamada de teléfono de su editora la animaba a volver a escribir tras el éxito de la primera obra: "Todavía estaba digiriendo las repercusiones, algunas perversas, de haberme desnudado públicamente sobre mi relación complicada y tóxica con la comida". Por eso, en aquel momento la idea "no le apetecía en absoluto".

Portada de 'Hablemos de nosotras', el nuevo libro de Carlota Corredera sobre feminismo.

"He leído y escuchado mucha basura sobre mí (...) No ha sido un camino fácil, hay que tener la cabeza muy bien amueblada y un entorno muy sano para sobreponerte a tanto escarnio y escrutinio implacable sostenido en el tiempo", confiesa con rotundidad en el apartado preliminar. Una reacción desmedida por parte de un sector del público y los medios que no se esperaba porque con su libro solo buscaba "inspirar a personas que lo necesitaran", y además "le consta que ha animado a pedir ayuda a muchas de ellas para luchar contra la obesidad o sobrepeso".

"Ese era el objetivo más importante para mí", y, sin embargo, las críticas y ataques recibidos hacia su persona consiguieron ponerla en un punto de inflexión que jamás habría imaginado. Mientras Tú también puedes se convertía en best seller en tiempo récord con diez ediciones en el mercado (de momento), la impotencia de no poder abarcar las críticas negativas, no ya al producto sino a la propia autora, transformaron su forma de pensar.

"Con ese primer libro solté mucho peso emocional. Lo que nunca calibré es que abrirse en canal te puede salir muy caro si no te proteges bien. Mi sensatez y madurez fueron suficientes escudos para resguardarme de la sobreexposición que acompañó mi meteórico ascenso en el ránking del interés público", apunta Corredera. Y es que desde que tomó el mando de Sálvame como presentadora en 2016 se ha convertido en uno de los personajes estrella de la prensa rosa, y que a pesar de sus sonados detractores posee un número aún mayor de admiradores.

Año y medio después de lanzar su primera obra y de los desprecios que han surgido a raíz de ella, la gallega ha querido reconocer en el prólogo de su nueva publicación que "las heridas están casi cicatrizadas". Por tanto, aún existe algo de dolor en ella por el trato recibido; sin embargo no ha sido impedimento para seguir adelante, sino todo lo contrario: "El aprendizaje ha sido enorme, he perdido bastante inocencia pero he salido reforzada. Ya no soy la misma persona: soy mucho más fuerte", sentencia en las primeras páginas de Hablemos de nosotras.

Las injustas y desproporcionadas críticas de su obra debut en la literatura, hicieron que Carlota se desahogara con sus amigos, y fue entonces cuando se produjo el momento exacto que dio pie a la razón de su nuevo libro. La tajante frase de un amigo le hizo despertar: "Todo eso te ha pasado porque eres mujer, a un hombre nunca se lo harían".

Con esa idea y frustración en la mente, reivindicó su condición de mujer el pasado 8 de marzo junto a unas amigas. Recuerda esa fecha como "uno de los día más bonitos de su vida. Un gigantes baño de sororidad". Con ese sentimiento vivo y con un motivo firme por el que escribir ese mismo día "empezó a gestarse el libro, en silencio, lentamente".

La especial dedicatoria de Carlota

A todas las mujeres de mi vida, en especial a mi abuela Maruja, a mi madre Elisa y a mi hija Alba.

Carlota junto a su hija Alba y su marido, Carlos de la Maza, dando un paseo en 2016.

Carlota Corredera es una mujer feminista y comprometida. Que es conocedora de que desde su posición tan mediática tiene el poder de llegar a mucha gente y utiliza ese 'privilegio' para hacer el bien. Tanto es así que gracias a su compromiso real con la igualdad, desde hace unos meses en Sálvame existe una sección llamada Con M de Mujer en la que la periodista y activista del feminismo, Geles Hornedo, analiza los comportamientos rutinarios que presentan micromachismos.

Esa fuerte reivindicación que ha instaurado incluso en el archiconocido plató de las tardes de Telecinco, es un modo de vida que prevalece también en su casa. De hecho, Carlota mantiene que "su lucha es por ella y por su hija", y da voz también a la libertad que en décadas anteriores no pudieron experimentar su madre y su abuela.

