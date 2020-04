Raquel del Rosario dedica unas conmovedoras palabras a su hijo con autismo

La cantante Raquel del Rosarío (37 años) ha dedicado unas preciosas palabras en Instagram a su hijo mayor, Leo (5), que tal y como ella misma desveló hace unos meses, padece Trastorno del Espectro Austista (TEA). Junto a dos bonitas fotografías -una en la playa y la otra en la montaña con el pequeño como protagonista siempre de espaldas-, la que fuera vocalista del grupo musical El sueño de Morfeo ha comentado lo siguiente: "Hoy, 2 de abril, se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En este momento histórico que estamos viviendo, y que supondrá un antes y un después en la conciencia colectiva, tengo la esperanza de que, poco a poco, esta nueva versión del ser humano que se está forjando, ya no tenga la necesidad de celebrar días de concienciación de nada".

Y continúa: "Que logremos por fin aceptar e integrar al otro, sea quien sea, con sus capacidades y necesidades. Sin tener que recurrir a distintivos, campañas ni gritos de guerra, porque ya nadie nos señala o ignora. Porque todos tenemos un lugar. En las tribus de nativos americanos, las personas con capacidades diferentes se consideraban un regalo del Gran Espíritu y cada uno ocupaba un rol dentro del clan. Cada ser era un regalo, una necesidad para la tribu, por eso llegaba a la tierra, y nadie se planteaba lo contrario".

La propia Raquel del Rosario confesó el pasado mes de septiembre que su primogénito no había pronunciado ni una sola hasta la edad de cuatro años. "Esta semana, Leo me dijo que quería irse a 'La casa de arriba', señalando al cielo. Sé que para él, encajar en este mundo es todo un reto muchas veces, pero sé que su presencia, como la de tantos otros es un recordatorio, un llamamiento de las voces antiguas para que volvamos a ser una Gran Tribu. Las barreras y diferencias las hemos creado nosotros. Feliz 2 de abril, un día más, un regalo más. IN LAK’ECH (yo soy otro tú) HALA KEN (tú eres otro yo)", concluía la cantante en un día especial tanto para ella como para su familia. .

Raquel del Rosario vive junto a su esposo, el director de fotografía Pedro Castro (45) y sus dos hijos, Leo y Mael (3), en Lake Sherwood, California. La pareja comenzó su relación a principios de 2012 y en octubre de 2013 pasaron por el altar en una emotiva ceremonia privada, secreta y sin invitados.

"Siempre he pensado que una boda debe ser una celebración acorde a la personalidad de cada uno, y los dos lo tuvimos claro desde el principio: 'Solos tú y yo'", explicó la cantante en su blog en su momento. En julio de 2014, Raquel del Rosario dio a luz a su primer hijo, Leo; y en mayo de 2016, llegó a la familia su segundo hijo, Mael.

