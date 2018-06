Raquel del Rosario y su familia se despiden de Edu del Prado con una puesta de sol en Valencia

Edu del Prado, cantante y actor conocido por su papel en Un Paso Adelante, falleció este fin de semana en Valencia. Entre sus allegados se encuentra Raquel del Rosario (35), exintegrante de El sueño de Morfeo, que era cuñada del intérprete pues estaba casado con su hermano Misael. Este lunes la familia al completo se reunía en la capital valenciana, ciudad natal de Edu, para rendirle un sentido homenaje a y arropar a su viudo.

La familia mira fijamente la puesta de sol en Valencia.

Los hermanos Del Rosario escogían la puesta de sol del mediterráneo para despedir al fallecido actor de 40 años. La cantante ha compartido una imagen muy emotiva que sin apenas luz muestra a la perfección los sentimientos que se estaban viviendo en ese puerto marítimo en el que se reunieron los cinco miembros de la familia.

"La familia sana", escribe Raquel junto a una fotografía de los hermanos y su mascota mirando unidos al sol. En otra de las imágenes compartidas en sus InstaStories la exmujer de Fernando Alonso (36) mostraba una instantánea del mar, el horizonte y el astro rodeado de colores rojizos y una palabra: "Edu" a la que acompañaba un corazón y unas estrellas.

Un escenario mágico y único para despedir a una persona que irradiaba la misma luz que ese sol, según explicaba la propia Raquel del Rosario un día antes al conocer la noticia de la muerte de Edu:

Edu del Prado y Misael del Rosario.

El pasado día de reyes, el chico de la derecha entró como un huracán de buena energía en nuestra casa de Teror y apretó un poco más el lazo que nos unía como familia. Vino a recordarnos que el amor hace que los miedos se desvanezcan, desde ese día todo es mejor. El chico de la izquierda es mi hermano mayor, Misael, su marido, quien en las últimas semanas me ha enseñado un montón de cosas (más) mientras nos acompañábamos en la distancia. Estoy deseando abrazarle. Ahora Edu está en otro lugar, y aunque una entiende que este es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy. Gracias Edu, sigue brillando. Feliz vuelo, te queremos.

