Muere Edu del Prado, exintegrante de 'UPA Dance'

El cantante Edu del Prado.

Edu del Prado fallecía esta madrugada en Valencia a los 40 años de edad por causas aún desconocidas. El cantante se hizo famoso por su papel en la serie Un paso adelante, que protagonizaba junto a actores como Miguel Ángel Muñoz (34), Beatriz Luengo (35) o Mónica Cruz (41).

Nacido en agosto de 1977 en Valencia, Edu se incorporó a la serie que emitió Antena 3, en 2005, donde interpretó el personaje de César, un nuevo alumno, y luego pasó a formar parte del grupo UPA Dance, que surgió de esta serie que se convirtió en un auténtico fenómeno fan.

El cantante publicó el disco Mil y Una en 1999 y participó en el álbum con música de baile Come Let's Fly Higher en 2013, además de formar parte del elenco de varios musicales.

Su compañera de reparto Beatriz Luengo ha sido una de las primeras en reaccionar ante la noticia: "Maravilloso cantante, hizo millones de cosas entre ellas Un Paso Adelante, UPA Dance, Sister Act, fue profesor de OT Francia (Star Academy), La Academia en México, The Voice Francia...", ha destacado la cantante en su cuenta de Instagram, donde ha recordado que le conoció con 11 años "cuando él ya era un ídolo con su primer disco".

Y es que en el mundo de la música muchos han querido recordarle en Instagram con palabras como las de Pitingo (38): "Mi más sincero pésame a la familia del gran cantante Edu Del Prado... Que desgracia Dios mío, qué joven. Tuve la suerte de conocerlo y además de un genial cantante era una maravillosa persona... Me crié con sus canciones... #edudelprado D.E.P lo siento mucho de verdad".

O también Raquel del Rosario (35) ha publicado una imagen en su Instagram de Edu con el mensaje: "Buen viaje Edu, eres luz", la cantante estaba muy unida a Edu del Prado, que mantenía una relación personal con el hermano de ésta, Misael del Rosario.

La noticia ha dejado muy tristes a muchos artistas de nuestro país, en el mundo de la música y de la interpretación, así como a los fans de la serie en todo el planeta. Los diferentes clubs de fans de UPA Dance han publicado fotografías en las que aparecía Edu junto a sus compañeros y han querido mandar así su fuerza a la familia y amigos.