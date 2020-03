Marta López, muy preocupada por la salud de Matamoros: "Es población de riesgo"

Marta López Álamo (23 años) ha desvelado cómo está viviendo esta complicada situación de confinamiento. La novia de Kiko Matamoros (63) ha explicado que este aislamiento no ha cambiado mucho su día a día con su pareja, pues a ambos les encanta pasar tiempo en casa juntos: "Me gusta mucho salir, la calle, mis amigas, me gusta mucho estar con él fuera, pero somos muy de casa, de ver pelis, de estar los dos abrazados y al final lo llevamos muy bien. No discutimos nada y estamos súperbién", ha declarado en una videollamada.

Aún así, Marta explica que está bastante preocupada por la posibilidad de contagio de este coronavirus COVID-19: "Él tiene la edad que tiene y al final es una población más de riesgo que yo, es verdad que es un hombre con mucha cabeza, se cuida y al final en Sálvame lo que hacen es una labor de entretenimiento, hay mucha gente que se pasa las cinco horas viendo el programa y les alegra la tarde. A mí, tanta información me satura un poco, me tengo que poner series y esas cosas pero sí que me da siempre miedo. Él es fuerte y ha pasado muchas cosas, es verdad que no estoy todo el rato preocupada, soy de las que pienso que cuanto más piensas una cosa más pasa, prefiero ser positiva".

Marta López y Kiko Matamoros.

En cuanto a su convivencia, la modelo de Granada afirma que es perfecta: "Para la convivencia somos muy fáciles los dos, nos gustan a los dos los mismos tipos de pelis, compramos clásicos en DVD que están descatalogados que yo no he visto y él sí... A mí me gusta". Y es que su relación marcha viento en popa, una historia de amor que comenzó con algún que otro altibajo: "Al principio yo lo pasé mal por el tema de la prensa y porque además yo estaba con mi ex, yo dejé a mi ex por él y lo pasé muy mal porque mi ex sufrió y porque lo quiero muchísimo, ha sido una persona súper importante en mi vida".

Pero ni la diferencia de edad ha podido separarles: "El tema de la diferencia de edad no es una cosa que me importara nunca, es verdad que él se sorprendió porque siempre me dice: 'Te tengo mucha admiración, nunca te podría hacer daño por el simple hecho de que hayas tenido los huevos de estar conmigo'. Cada persona es libre de hacer lo que quiera, yo tomo mis decisiones, soy dueña de mi vida y me da igual lo que me digan, yo sé lo que siento, nunca podría hacer nada por interés como muchas veces se ha dicho. Yo a él lo quiero y lo veo feliz, me gusta hacerle feliz. Eso es lo que cuenta, no me importa el tema de la edad. Es verdad que tienes que tener los pies en la tierra porque nos llevamos 40 años, estar con una persona mucho más mayor que tú al final... Vas a sufrir, a veces lo pienso y me vengo abajo".

Kiko Matamoros junto a su pareja, la modelo Marta López Álamo. Gtres

Kiko Matamoros y Marta López Álamo empezaron su relación sentimental a principios del año pasado. Después de que ella rompiese con el empresario Íñigo de Lorenzo y él dejase atrás su vida amorosa junto a Cristina Pujol, Matamoros y Marta iniciaron un romance por el que pocas personas apostaban. En estos días, se ambos presentan como una pareja sólida y que, además, convive bajo el mismo techo prácticamente desde que empezasen a salir juntos. En este tiempo, Marta incluso ha conseguido que Kiko Matamoros haya acercado posturas con alguno de los hijos con quien no tenía trato. Un ejemplo de ello es Diego (34), cuya relación con su padre estaba rota en mil pedazos desde hacía años.

