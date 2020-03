Estela Grande: "Estoy destrozada por la separación. Tengo ansiedad y tomo pastillas"

Estela Grande (25 años) ha roto su silencio tras su sonada ruptura con Diego Matamoros (33). Pese a que ambos habían mantenido un tono discreto y cordial durante sus sucesivas crisis en los últimos meses, el punto final de la relación ha acabado también con el buen trato entre la expareja, por lo que Estela ha decidido pasar el ataque.

La modelo afirma estar "destrozada por la separación", un dolor que la ha obligado a refugiarse en sus amigos y a buscar ayuda médica: "Tengo ansiedad, tomo pastillas para dormir y estoy con una psicóloga", confiesa.

Después de los problemas ocasionados por la complicidad de Estela Grande y Kiko Jiménez en GH VIP, el regreso de ambos a Guadalix para participar en El tiempo de descuento acabó dinamitando la relación de la influencer con Diego Matamoros, tal y como ella misma confiesa en Lecturas: "Después del programa decidimos darnos un tiempo. No podíamos estar juntos".

Portada de 'Lecturas' con la exclusiva de Estela.

Pese a que la modelo achaca todas las causas de su ruptura a su paso por televisión, lo cierto es que no duda en afirmar que el apellido de su expareja le ha ocasionado serios problemas y mucho sufrimiento: "El apellido Matamoros me ha dado muchos quebraderos de cabeza, he vivido cosas muy duras durante el tiempo que he vivido con Diego". Preguntada sobre este aspecto, aclara que se trata de "temas legales duros. Siendo tan joven son cosas que no te planteas".

Pero los principales ataques de Estela van dirigidos a su exsuegro, Kiko Matamoros (63), quien durante su estancia en Guadalix no dudó en criticarla duramente: "Ha sido un acoso y derribo. No sé por qué quiere hundirme", asegura. Además, le acusa de haber sido "muy machista" con sus comentarios y de utilizarla para cobrar protagonismo: "Llevaba sin dar una exclusiva desde tiempos inmemoriales y gracias a nuestra separación lo hizo".

Sobre Laura Matamoros (26), Estela afirma no tener ningún tipo de relación con ella, aunque se muestra dolida por la actitud que su excuñada ha mostrado durante su paso por GH VIP: "Ella puede apoyar a quien le dé la gana, pero si es la mujer de tu hermano la que está ahí, al menos no te pronuncies en mi contra".

Diego y Estela han roto su relación después de 'El tiempo del descuento'. Gtres

Finalmente, la modelo aclara en qué punto está su amistad con Kiko Jiménez, el origen de sus problemas matrimoniales. Asegura que ahora mismo no tienen ninguna relación y se arrepiente de haberle defendido: "Me he obcecado en luchar por mi amistad con Kiko cuando no merecía la pena".

Entre lágrimas, Estela confiesa que invitó a Kiko a su cumpleaños y ni siquiera recibió una respuesta por su parte: "Lloro porque me doy cuenta de todo lo que estoy perdiendo".

Estela Grande, en tratamiento psicológico tras su separación de Matamoros

En este punto, la exconcursante de GH VIP se rompe hablando de Diego y recordando a los que cuestionan su ruptura: "Creo que he sido generosa diciendo que echo de menos a Diego. Lo estoy pasando mal de verdad. Mis sentimientos son reales".

