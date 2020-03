Diego Matamoros, infectado por coronavirus: "Llevo muchos días sin olfato ni gusto"

Diego Matamoros (34 años) ha confirmado en sus redes sociales que está infectado por coronavirus. Una duro pronóstico que el joven ya adelantaba días antes, cuando explicó que se encontraba mal y que había decidido acudir al médico para saber si se había contagiado.

"¡Hola a tod@s! Sé que llevo un tiempo ausente, al final el coronavirus ha llamado a mi puerta y llevo unos días complicados", ha explicado el joven en una publicación en su Instagram.

Detalle del mensaje con el que Diego Matamoros desvela que padece coronavirus.

Matamoros ha querido señalar que lo peor ya ha pasado y que en todo momento ha seguido las recomendaciones dictadas por las autoridades para evitar la propagación del virus. "Simplemente deciros que a día de hoy mejoro, estoy en contacto con la gente que me quiere y aislado para no poner en riesgo a nadie", ha añadido.

"Llevo ya muchos días sin olfato ni gusto, sigo con la tos pero ya he quemado otras etapas como la de la fiebre. ¡Espero que tod@s podamos salir pronto de esta situación y mando ánimo a cada persona que está pasando por lo mismo! Un abrazo fuerte y besos", ha concluido.

Hace unos días Matamoros ya confesó en su canal en Mtmad que estaba sufriendo algunos de los síntomas que se asocian al Covid-19, aunque en ningún momento llegó a afirmar que sufría esta enfermedad.

El hijo de Kiko Matamoros (63) explicó entonces que había empezado a encontrarse mal y que por ello había decidido tomar medidas por si estaba contagiado (como finalmente se ha confirmado). "Estoy en casa recluido, intento no tener contacto con nadie. A lo mejor puedo ser uno de los portadores. He llamado al número de teléfono de Madrid y me va a llamar un doctor", confesó entonces.

Diego Matamoros explicando los síntomas que ha sufrido estos días.

"Llevo unos días enfermo. No tengo olfato ni gusto, todo lo que coma o beba siempre tiene el mismo sabor, o sea nada. Tengo dolor en el pecho, toso, cansancio generalizado y de vez en cuando tengo fiebre no muy alta 38,1 o 37.8. Por no hablar de los dolores musculares", aseguró.

A pesar de todos los problemas físicos a los que tuvo que hacer frente esos días, Diego Matamoros afirmó que lo más duro para él era la soledad. "Soy una persona joven, a día de hoy aguanto todo aunque sea molesto. Lo que peor llevo es el cansancio, el dolor muscular y la soledad. Estar solo es muy, muy jodido. Me hubiese gustado pasar este momento con alguien para compartir el día a día. Es una putada, lo que me está salvando la vida son las llamadas grupales, el whatsapp se me ha quedado corto y muy frío", continuó.

"Estoy animado, dentro de lo que cabe, a pesar de que me levanto cada mañana sin fuerzas. Yo soy un tío de 100 kilos, imaginad una persona delgadita. Tengo inflamadas las amígdalas, ese es mi punto débil. El colega con el que he entrenado toda esta semana tiene los mismos síntomas que yo y él ha dado positivo, entonces puede ser que yo también lo tenga", añadió.

Unas sospechas que finalmente se han confirmado este miércoles, como él mismo ha desvelado en sus redes sociales. El joven ya explicó en su momento que está siguiendo las recomendaciones de las autoridades y que está tratando de mantener su casa lo más limpia, desinfectada y aireada para evitar contagiar a alguien más.

Diego Matamoros es el último famoso en desvelar que sufre coronavirus. En los últimos días se ha sabido que multitud de rostros conocidos tanto de España como de fuera de nuestras fronteras se han infectado por Covid-19, como el príncipe Carlos de Inglaterra (71), el chef David Muñoz (40), el aristócrata Carlos Falcó (que falleció este viernes aquejado de la enfermedad), Alberto de Mónaco (62) o el cantante Plácido Domingo (79).

