Malú habla por primera vez de su embarazo: "Estoy más gorda, con hambre y con ganas de llorar"

Faltan muy pocos meses para que Malú (38 años) se convierta en madre por primera vez. La cantante espera su primer hijo con el expolítico Albert Rivera (40) y, pese a lo celosa que siempre se ha mostrado a la hora de hablar de su vida privada, en este tiempo de confinamiento por el coronavirus, ha decidido responder a una curiosa batida de preguntas de parte de sus seguidores a través de las redes sociales.

La arista no solo ha hablado de música sino que también ha abordado sin cortapisas las cuestiones relativas a su embarazo. "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal, porque en el confinamiento se come mucho", ha empezado diciendo, justo antes de señalar que sí que se ha notado con bastante menos energía y mucho más cansancio.

La cantante Malú. Gtres

"Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, te das cuenta de que respirar te cuesta, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, porque yo tengo muchas ganas de comer y de llorar... ¡Tengo las hormonas...!", ha respondido la intérprete de Toda, en tono de chanza.

Como todos los españoles, Malú se encuentra en casa por obligación gubernamental, y en este tiempo de cuarentena hay determinadas actividades que echa especialmente de menos. Así lo ha desvelado ella misma ante su millón de seguidores en Instagram: "Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar. Pero bueno, me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino".

Malú quiere cuidarse, no solo a ella misma sino al pequeño que lleva dentro -según algunas informaciones será un niño al que llamarán Mario-, por ello también ha comentado que está extremando todas las precauciones para evitar ser contagiada: "Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme y es lo que me han recomendado. Evitarlo, por si acaso".

Breve historia de su embarazo

Fue el pasado 4 de diciembre cuando Malú y Albert Rivera, con la misma fotografía de un chupete y el mismo mensaje, anunciaron a través de sus redes sociales que se encontraban felices de poder desvelar que se convertirían en padres de su primer hijo en común en los próximos meses. "Ahora sí... Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor", fueron las palabras de la pareja.

Fue tan solo un par de meses antes, a principios del mes de octubre cuando empezaron a brotar los primeros rumores sobre el posible embarazo de la artista. Malú tuvo una pequeña reunión privada con un seleccionado grupo de fans y ella misma admitió que "había engordado". La prueba definitiva fue una fotografía en la que la intérprete de Sin miedo a nada aparecía junto a una seguidora y en la instantánea se apreciaba perfectamente una incipiente barriguita de premamá. Su rostro también dejaba de ser tan afilado como de costumbre y su ropa era mucho más holgada. El principio de su proyecto más feliz y personal que está previsto que llegue al mundo el próximo mes de mayo.

