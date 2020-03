El príncipe Carlos de Inglaterra da positivo en coronavirus

El príncipe Carlos (71) de Inglaterra ha dado positivo en coronavirus, según ha desvelado este miércoles Clarence House: "Ha estado mostrando síntomas leves, pero por lo demás su salud es buena y ha estado trabajando desde casa durante los últimos días, como de costumbre".

El hijo de la reina de Inglaterra (93) se encuentra actualmente aislado en el castillo de Balmoral (Escocia) junto a la duquesa de Cornualles (72), que por el momento no ha mostrado ningún síntoma.

"La duquesa de Cornualles también se ha hecho el test pero ha dado negativo. De acuerdo con los consejos médicos y gubernamentales, el príncipe y la duquesa ahora están autoaislados en su casa en Escocia", han explicado desde Clarence House.

En cuanto a cómo ha podido contagiarse el heredero al trono británico, el portavoz de la Familia Real ha explicado que es imposible saberlo con seguridad debido a la gran cantidad de compromisos públicos que ha tenido en las "últimas semanas".

Medios británicos han señalado, sin embargo, que a principios de este mes el príncipe Carlos tuvo un encuentro con Alberto de Mónaco (62), que hace una semana ya dio positivo por coronavirus.

El contagio del príncipe Carlos ha hecho saltar las alarmas entre los prensa de Reino Unido, ya que el heredero al trono estuvo por última vez en el palacio de Buckingham el pasado 12 de marzo; y se teme que con esta visita haya podido infectar a otros miembros de la realeza, como sus padres.

Unas informaciones preocupantes sobre las que no se han pronunciado por el momento fuentes de la Familia Real. Las últimas noticias que se han hecho públicas señalan que la reina Isabel II se encuentra sana y aislada junto al príncipe Felipe (98) en el castillo de Windsor, ubicado en el condado de Berkshire (oeste de Londres), desde la semana pasada. El traslado de la Reina estaba previsto para esta semana, pero se decidió adelantar la mudanza dado su avanzada edad y la rápida extensión de coronavirus.

Tercer 'royal' contagiado

El príncipe Carlos se convierte así en el tercer miembro de una Familia Real europea en haber dado positivo por coronavirus, después de Alberto de Mónaco y Carlos de Habsburgo-Lorena.

El primero en haberse contagiado de Covid-19 fue el nieto del último emperador de Austria-Hungría, que lo confirmó a través del canal de noticias oe24TV. El aristócrata aseguró que era una situación molesta, pero que estaba bien. "No es la peste negra", añadió a la vez que aseguraba que se encontraba en cuarentena en su casa de la región de Baja Austria.

"Pensé que era la gripe habitual. Cuando un amigo me llamó para decir que había dado positivo en un congreso en Suiza, también me hicieron la prueba", relató.

El siguiente royal en confirmar que había dado positivo por coronavirus fue Alberto de Mónaco. La Casa Grimaldi publicó un comunicado en el que explicaba que su estado no revestía gravedad y que se encontraba trabajando desde su casa.

"Su Alteza Real el Príncipe Alberto II de Mónaco, que se había sometido a principios de semana a una prueba, ha dado positivo en Covid-19. Su estado de salud no es motivo de preocupación. El príncipe soberano está siendo observado de cerca por su médico y especialistas del Hospital Center Princesa Grace (CHPG)", reza el comunicado. "El príncipe Alberto continúa trabajando desde la oficina de su residencia y está en contacto permanente con los miembros de su gabinete, de su gobierno, así como con sus colaboradores más cercanos", concluyó el documento.

Posteriormente, el príncipe concedió una breve entrevista a la emisora RTL donde habló de cómo comenzó a sospechar que se había contagiado. "Los primeros síntomas aparecieron en la noche del domingo a lunes 15 de marzo, es decir, hace ya más de una semana. No tuve los resultados de mi test hasta el miércoles, pero yo dudaba porque tenía síntomas que comenzaban a ser evidentes".

"Yo no he sufrido la pérdida del gusto ni del olfato. Al principio era como un frío que llegaba, la tos no me vino de primeras. Después, vimos que tenía un poco de fiebre, pero eso son síntomas bastantes ligeros. Entonces rápidamente me prescribieron el confinamiento en casa", explicó.

"Los médicos me han dicho que mi estado no revestía gravedad. Si hubiera tenido un principio de infección a nivel de los bronquios, quizás sí hubieran valorado el uso de la cloroquina", añadió.

