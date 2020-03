Danna García ('Pasión de Gavilanes') da positivo por coronavirus

Danna García (42 años), la actriz colombiana que se hizo inmensamente conocida por su papel de Norma Elizondo en la telenovela Pasión de Gavilanes, ha dado positivo por coronavirus. Ha sido ella misma quien ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales. La intérprete ha publicado un vídeo en sus stories de Instagram asegurando que está contagiada pero que sus síntomas son leves y por ello deberá permanecer recluida en su domicilio: "Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, osea que no nos falta la respiración ni nos estamos asfixiando literalmente, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas".

Según las indicaciones de las autoridades sanitarias, la actriz deberá hacer cuarentena en su vivienda y no podrá mantener contacto con nadie. Unas medidas, que según ha explicado, está cumpliendo a rajatabla. Además, ha aprovechado sus perfiles para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que se están saltando las restricciones y ha apelado a las responsabilidad de todos para que se puede superar este momento de crisis mundial. "Estoy bien, aislada. Evito contacto con otras personas. Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas. ¡Esto es grave! Evitar el contacto. ¿Por qué somos tan tercos?".

Hola a todos , estoy en cuarentena por que tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien , aislada. Evito contacto con personas.. Me deja en Shock que veo a gente en bares y discotecas 🤯. Esto es grave !! Evitar el contacto 🔚, por q somos tan tercos ??? — Danna Garcia (@DannaGarcia) March 16, 2020

También ha lanzado un mensaje dirigido a sus compatriotas mexicanos (aunque nació en Colombia ha vivido en México desde los dos ñaos), los que ha pedido "cero abrazos". Con 82 casos por coronavirus ya confirmados, el país centroamericano sigue sin tomar ningún tipo de medidas frente al virus. "Con todo lo que yo amo México... ¡Qué ignorancia y peligro!Por favor, ¡CERO abrazos!", ha escrito Danna en su cuenta de Twitter.

Éxito internacional y residencia en Madrid

Según ha podido conocer JALEOS en primicia, Danna García reside desde hace unos años en Madrid. La actriz adquirió una vivienda en el centro de la capital española donde vive con su hijo Dante y su marido Iván González.

Los protagonistas de 'Pasión de Gavilanes': Paola Rey, Danna García, Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista, Mario Cimarro y Michel Brown. Gtres

[Más información: ¿Qué ha sido de los protagonistas de 'Pasión de Gavilanes'?]