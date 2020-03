Los planes de Iñaki Urdangarin, truncados por el coronavirus: ni permisos, ni voluntariado

Iñaki Urdangarin (52 años) también se ha visto afectado por la crisis generada por el coronavirus y no podrá salir este fin de semana de la cárcel de Brieva (Ávila) como estaba previsto gracias al nuevo permiso penitenciario que había obtenido en el marco del segundo grado. Se preveía que el esposo de la infanta Cristina (54) podría disfrutar de dos fines de semanas en libertad, sumándose así a las tres salidas semanas para cumplir con su voluntariado en Hogar Don Orione. Unos planes que ahora se han visto truncados.

Estas medidas se han tomado teniendo en cuenta el Estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la crisis del coronavirus, y con ellas se pretende evitar la propagación del Sars CoV-2.

Una situación excepcional sobre la que se ha pronunciado Mario Pascual, el abogado de Iñaki Urdangarin. Aunque prefiere mantener silencio hasta que haya podido estudiar en profundidad la situación del marido de la infanta Cristina, el letrado ha explicado cómo se encuentra actualmente el preso de Brieva.

Iñaki Urdangarin finalmente no podrá disfrutar de su permiso penitenciario este fin de semana.

¿Qué va a pasar ahora con esos permisos de fin de semana que iba a disfrutar Iñaki?

No lo sé, no lo sé. Confluyen demasiadas cosas...

Hemos sabido también que la Fiscalía va a recurrir el auto, ya que no está de acuerdo en que pueda disfrutar de esos fines de semana. ¿Qué le parece esta decisión de la Fiscalía?

Cuando tenga tiempo y cuando me ponga a estudiarlo... pues ya lo estudiaré.

Pero en todo caso, deberá ser la Audiencia de Palma la que decida finalmente si los va a poder tener o no.

Eso parece, es lo que ha dicho el juez de vigilancia.

¿De momento no podrá disfrutar de esos permisos hasta que no haya una decisión firme?

Vamos a verlo. Vamos a ver todo cómo va.

Se había comentado que este fin de semana precisamente iba a ser el primero en el que iba a poder salir coincidiendo con que sus hijos tenían puente.

La situación sanitaria no lo va a permitir. Ósea, no creo que sea posible y no creo que pueda salir.

¿Ha podido hablar con Iñaki? ¿Sabe cómo está viviendo esta situación? Sobre todo estando en prisión y sin saber cómo está la situación fuera.

No.

No podrá hacer voluntariado

La crisis generada por el coronavirus también ha afectado al voluntariado que hace Iñaki Urdangarin en el Hogar Don Orione, donde acude tres días en semana. El centro anunció el pasado lunes que restringía las visitas durante un mes para garantizar la protección de las personas a las que atiende, a la vez que señalaban que ni los trabajadores ni los pacientes estaban contagiados.

Iñaki Urdangarin no podrá acudir durante un mes al Hogar Don Orione donde hace voluntariado.

Ante la situación epidemiológica actual en la región madrileña, la dirección del centro, ubicado en la localidad de Pozuelo de Alarcón, ha decidido tomar esa medida y ha informado de la misma a los voluntarios y a las familias de las personas a las que atiende.

Conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dado que las personas atendidas, de avanzada edad, presentan patologías que les hace más vulnerables al virus, Don Orione ha considerado pertinente restringir las visitas a sus usuarios a las estrictamente necesarias, como serían las citas médicas.

Por ello, el cuñado del rey Felipe VI (52), interno en la cárcel abulense de Brieva, no podrá acudir al menos hasta el 9 de abril al centro para hacer la labor de voluntariado que el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid le autorizó. Desde el pasado 19 de septiembre, Urdangarin sale de la cárcel para ir al Hogar Don Orione. Al principio lo hacía dos días en semana, pero desde mediados de enero acude los lunes, miércoles y viernes.

El esposo de la infanta Cristina se encuentra actualmente cumpliendo una condena de cinco años y diez meses en la prisión de Brieva, en Ávila, por delitos de corrupción en el caso Nóos.

