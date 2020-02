De su adicción al tabaco a aquellos amantes: la dudosa biografía de la reina Letizia

Bajo el título Letizia, la reina impaciente. ¿Qué significa ser reina en el siglo XXI? (Ed. Debate), el escritor argentino Leonardo Faccio (49) asevera haber escrito "el perfil biográfico más completo" sobre la reina de España. Desde la editorial que ha aceptado convertir el manuscrito original en un libro impreso se afirma que el autor "ha mantenido varios encuentros informales con la Reina". Desde el Palacio de la Zarzuela, sin embargo, declaran que "no tienen constancia de ningún encuentro con esta persona en ningún momento".

La nota de prensa que ha mandado la propia editorial a los medios de comunicación asegura que el libro "ha supuesto cinco años de trabajo y más de 100 entrevistas realizadas a multitud de fuentes. El resultado es una extensa radiografía que presenta por primera vez a Letizia Ortiz con todas sus fortalezas y contradicciones".

Se desconoce si esta biografía no autorizada de la reina Letizia (47), cuyos pasajes llegan a ponerse en duda, es la misma que la que este escritor ya intentó publicar hace tres años con Debate pero que nunca vio la luz. Esos 36 meses de hielo han jugado a favor de Faccio, que ha utilizado ese tiempo para nutrir de contenido el libro con capítulos convulsos que han ido sucediendo en el núcleo duro de la Familia Real. Ejemplo de ello es el protagonizado por las dos reinas, Letizia y Sofía (82), a las puertas de la Catedral de Palma de Mallorca aquel imborrable 1 de abril de 2018.

La reina Letizia con un libro en la mano en una imagen de archivo. Gtres

Leonardo Faccio hace un recorrido confuso, irregular y desordenado -incluso un poco caótico- por la vida de la Reina, como profesional de los medios y como consorte del Rey. Habla de sus viejos amores, aquellos amores e incluso los cita; desvela su adicción secreta al tabaco y recoge testimonios y declaraciones del periodista Jesús Ortiz (70), padre de Letizia, de Henar Ortiz, su tía, y de David Rocasolano (47), primo de la Reina y autor de Adiós, Princesa, la primera gran bomba atómica literaria sobre las intimidades de Su Majestad.

Tras un exhaustivo análisis, JALEOS ha recogido los asuntos más llamativos de la nueva biografía no autorizada de la Reina, Letizia, la reina impaciente.

1. Los amores de Letizia antes de Felipe VI

Letizia Ortiz y Alonso Guerrero.

El autor habla de cuatro grandes amores. Luis Miguel González, exeditor jefe del diario Siglo 21, un periodista del servicio internacional de la agencia EFE, Alonso Guerrero, su primer marido y David Tejera, su novio durante la etapa en que Letizia trabajó para CNN+, su anterior pareja antes de Felipe de Borbón (52).

Alonso Guerrero, el exmarido de la Reina, ve su historia con ella como el argumento de una novela. Tras nueve años de noviazgo y uno de matrimonio, nunca han dejado de frecuentarse. De cuando en cuando la Reina esquiva a los paparazzi que la persiguen y se reúne a conversar con él en cafés de Alcalá de Henares, la ciudad próxima a Madrid donde nació Miguel de Cervantes y donde vive él. "Yo no diría que soy un ancla, pero sí alguien sólido al que puede volver, porque yo no he cambiado", me dice el exmarido. "Ella siempre me escuchó. Ahora es una buena amiga".

Aunque la imagen de mujer sumisa es la versión iconográfica más difundida de las reinas, los exnovios de Letizia Ortiz no la recuerdan así. "Quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida", me dice David Tejera, quien fuera su pareja en CNN+ y que se separó de ella cuando el príncipe apareció en escena. Luis Miguel González, el exeditor jefe del diario Siglo 21, es más breve. "Yo, por salud mental, no le sigo la pista". El periodista del servicio internacional de EFE, con quien la reina tuvo una historia, es más práctico. "No me interesa regalar mis memorias", le respondió por WhatsApp a su amigo Eliseo García Nieto cuando este le preguntó si quería contar su historia a un cronista.

2. Letizia y el mal hábito de fumar

La reina Letizia fumando un cigarrillo en su etapa como estudiante universitaria.

Por su estilo de vida saludable, su obsesión por el deporte, su dieta sin azúcares, grasas ni hidratos -incluso cambió el menú del comedor de todo el colegio de sus hijas- el autor hace en su libro una afirmación que puede resultar chirriante para muchos. La reina Letizia fuma.

La prensa suele verla como una modelo muda que lleva un bolso vacío. Solo sus amigos saben que la Reina siempre lleva lo mismo: un teléfono, cigarrillos rubios y un bolígrafo de tinta azul. [...] Fumar y tomar apuntes son hábitos que la Reina conserva desde que su trabajo era contar noticias. [...] Ahora preside actos antitabaco, cumple compromisos heredados de su suegro y se esconde en un baño cuando quiere fumar.

3. El dinero negro en la Casa del Rey

Faccio pone luz sobre un asunto delicado, más allá de historias de amor y anécdotas laborales como periodista. El escritor pone en boca de David Rocasolano que los Reyes, presuntamente, han estado involucrados en negocios de oscura corruptela. Rocasolano se muestra crudo en su relato y le llega a confesar lo siguiente a Faccio: "Para mí ya no es mi prima, si mañana sale en los periódicos que la Reina falleció, me es indiferente".

Según el primo de la Reina, no es asunto del pasado ni exclusivo de Juan Carlos I. Es parte de la normalidad, un goteo frecuente de empresas privadas que entran en la casa de la familia Borbón. David Rocasolano habla [...] como si los Reyes fueran parte de la misma corrupción que en los últimos años manchó la Corona. [...] Iñaki Urdangarin no ha hecho más que repetir lo que hacen los demás. [...] El príncipe Felipe, según Rocasolano, fue más precavido que su cuñado. El primo de la Reina dice que él guarda comprobantes de cuentas bancarias de Letizia y de Felipe de Borbón, y también documentación de cada negocio que hizo con ellos. [...] Al primo de la Reina le pedí ver los documentos y escuchar las grabaciones que incriminan a Letizia y Felipe VI pero dijo que, aunque hablaba de ellas, prefería no mostrar esas evidencias.

4. Letizia y Sofía en la Catedral de Palma



Discusión entre las reinas Sofía y Letizia (subtitulado)

El autor parece arrojar la versión definitiva sobre la indescifrable escena que se vivió a las puertas de la Catedral de Palma de Mallorca el domingo de Resurrección de 2018 con las reinas Sofía y Letizia como personajes principales.

Letizia sigue siendo insumisa ante los protocolos de la fe. [...] En la primavera de 2018 [...] en la Catedral de Mallorca, luego de la celebración de la misa de Pascua, la reina Sofía quiso fotografiarse con sus nietas [...] pero la reina Letizia no quería que sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se retratasen con su abuela. [...] Un amigo y excompañero suyo de Televisión Española me explicó después que la Reina tenía otros motivos, además de su carácter controlador, para enfrentarse con su suegra."Ella sobreprotege a sus hijas" -reconoció su amigo-. "No quiere que les tomen fotos en actos que no sean oficiales y mucho menos en una iglesia" -aclaró-. Letizia quiere que sus hijas den una imagen laica y tiene un acuerdo con su suegra. Pero la reina Sofía no lo cumplió.

