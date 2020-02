El misterio tras el vestido azul de Letizia en su retrato oficial: ¿diseño inédito o photoshop?

Un nuevo enigma florece alrededor de la siempre inescrutable figura de la reina Letizia (47 años). Este martes 11 de febrero, la Casa Real hacía públicos los primeros retratos oficiales de Felipe VI (52) y Letizia como reyes de España firmados por la retratista Estela de Castro y las preguntas se contaban por decenas.

Del posado fotográfico, cuidado, medido y depurado hasta la extenuación, se percibe no solo la faceta más regia y solemne de los soberanos sino también su versión más informal. Es precisamente en esta última arista, en la de la reina Letizia sin tiaras históricas ni joyas del lote de pasar, donde nacen la mayoría de incógnitas.

Los reyes de España en uno de sus retratos oficiales estrenados este martes 11 de febrero. Casa Real

Al contemplar los retratos en los que Letizia aparece con el mismo vestido firmado por Carolina Herrera pero de diferente color, voces expertas han llegado a cuestionar si se trata de dos diseños distintos o de un efecto de photoshop. JALEOS ha contactado con la firma de la diseñadora venezolana para despejar las dudas surgidas en torno a las prendas que la monarca ha lucido en las recién estrenadas imágenes.

"Nosotros no damos ningún tipo de información de nuestras clientas. Su Majestad la reina Letizia es una clienta más y merece nuestra discreción. Lo único que podemos confirmarte es que los dos looks pertenecen a Carolina Herrera New York y los dos colores existen. No disponemos de más información", declaran a este periódico desde el Departamento de Comunicación de la casa internacional de moda.

Los interrogantes en relación a esta exclusiva prenda de Letizia tienen su base fundamentada en los siguientes datos: La Reina estrenó el vestido rojo que aparece en la imagen en septiembre de 2018 para acompañar a su hija, Leonor de Borbón (14), en su primer acto oficial como princesa de Asturias.

La segunda vez que Letizia usó este Carolina Herrera fue en Roma, donde participó en un acto de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Y la última vez fue en diciembre de aquel mismo año, para presidir los actos por el cuarenta aniversario de la Constitución Española.

De izquierda a derecha: la reina Letizia en Asturias, en Madrid y en Roma con vestido de Carolina Herrera. Gtres

Además, no sería la primera vez que desde el núcleo interno de Casa Real recurren al photoshop para retocar fotos de sus miembros. En el año 2005, los entonces reyes reinantes Juan Carlos I (82) y Sofía (81) quisieron felicitar la Navidad a los españoles rodeados de sus nietos, pero no encontraron el momento de reunirse todos juntos y decidieron que la mejor opción era la de hacer un montaje. Un portavoz de la institución tuvo que excusar este detalle declarando que "sólo se trata de una felicitación navideña" y que "en ningún momento se dijo que la imagen fuera real".

Hasta la fecha, Letizia nunca ha llevado el vestido azul marino, descubierto de manera inédita gracias a sus retratos oficiales. Una prenda hecha a medida, en exclusividad para ella y que no está a la venta. De silueta lápiz, manga larga con una pequeña abertura en el escote y con una especie de cinturón que marca su esbelta figura. Otra de las pruebas que tumban la teoría del presunto retoque es que mientras que las costuras del vestido rojo son del mismo tono carmesí, en el caso del azul, son azabache.

Letizia y Carolina Herrera

Retrato oficial de la reina Letizia con vestido de Carolina Herrera New York. Casa Real

A tenor de los acontecimientos recientes y del análisis histórico del vestido de Letizia en la última década, parece que la Reina ha cambiado, quién sabe si para siempre, de diseñador de cabecera. En el año 2010, fecha en la que se publicaron los retratos de los entonces príncipes de Asturias firmados por el fotógrafo Dany Virgili, Letizia vestía de Felipe Varela. Una relación sólida y duradera que con el tiempo ha quedado en una especie de stand by estilístico dejando paso a nueva savia con Carolina Herrera al frente. En términos reales, Letizia habría destronado a Felipe Varela para coronar a Carolina Herrera como su nueva creativa predilecta.

Pese al origen latino de la veterana diseñadora, la enseña de Carolina Herrera es cien por cien marca España. Su línea de prêt-à-porter de lujo (Carolina Herrera New York, la de los vestidos de Letizia en los citados retratos) es propiedad de la compañía catalana Puig desde el año 1995. Por su parte, su versión sport CHCarolina Herrera es propiedad de la empresa gallega Textil Lonia (a su vez participada en un 25 por ciento por Puig pero en propiedad de los hermanos de Adolfo Domínguez, padre y tíos de Bimba & Lola). Por lo tanto no hay duda de que la reina Letizia continúa con la tónica natural de ser una de las embajadoras más importantes de las empresas de moda que se diseñan, producen y distribuyen dentro de nuestras fronteras.

Letizia y su nuevo retrato oficial

Retrato oficial de la reina Letizia en solitario con vestido de Carolina Herrera y anillo de Karen Hallam. Casa Real

En su retrato oficial en solitario, la reina Letizia aparece de pie, protagonizando un plano americano ligeramente contrapicado y con la mirada fija al objetivo de la cámara. El minimalismo de esta instantánea refleja, en cierta manera, los nuevos aires que Felipe y Letizia, como reyes de España, intentan aportar a la monarquía actual: austeridad, transparencia y cercanía.

En lo relativo a su estilismo, Letizia defiende su nueva silueta. Del rojo -dicen que su color favorito- pasa al azul, señal de rigor, seriedad y objetividad. En su dedo índice, un guiño directo a sus hijas. La Reina luce su anillo de plata chapada en oro de la firma Karen Hallam, regalo especial de las infantas y que gracias a estos nuevos retratos perdurará en la historia.

