Letizia, la reina flamenca: lunares y volantes para su visita a El Rocío

La primavera ha llegado, por lo menos al armario de Zarzuela. Mientras nosotras seguimos con las botas y los calcetines para sobrevivir al frío de febrero, la Reina (47 años) se quita las medias, se pone un vestido de gasa y zapatos destalonados. A su favor os diremos que no se encuentra en Madrid, donde hemos amanecido con un día muy gris, sino que se encuentra en Huelva visitando el Parque Nacional de Doñana. Que no os choque el outfit elegido por Letizia, ya que no han ido a la reserva natural a ver animales, cosa que chocaría con sus tacones de vértigo, sino a cerrar un ciclo de conferencias sobre los 50 años de su creación.

Y resulta que cuando ya había pensado que la esposa de Felipe VI (52) tenía todos los modelos de vestidos blancos con lunares negros del mercado va y estrena uno nuevo esta mañana en Huelva. Igual es que pensando en mandar un mensaje de apoyo a Andalucía ha querido lucir el estampado más típico de la zona.

Se trata de un nuevo diseño totalmente fiel a su estilo, un modelo con cuello redondeado y falda midi plisada que agrega cinturón a contraste para entallar su silueta. El toque diferencial lo otorgan las mangas, de corte tres cuartos y rematadas con pequeños volantes. Está confeccionado en un tejido ligero blanco de plumeti decorado con topitos blancos y negros bordados que cuentan con un curioso efecto en tres dimensiones.

La Reina ha estrenado un vestido de lunares en su visita a Doñana. Gtres

Ha completado el look con sus adorados salones de Carolina Herrera, un par de stilettos destalonados de tacón fino que tiene hasta en seis colores diferentes. Como joyas, sus pendientes largos de perlas australianas y diamantes engarzados en oro blanco. Y por supuesto, el anillo de Karem Hallam.

Es curioso de que a pesar de ser un vestido nuevo nos resulte a todos tan familiar, esto confirma nuestra teoría de que cuando a la Reina le da por algo, le da. Ahora le gustan los trajes con lunares y si ya tenía cinco vestidos con este estampado, tenemos que sumar uno más a la lista. Aunque el récord de misma prenda una y otra vez lo tienen los vestidos negros, los llamados LBD que deben ser miles en el armario de Zarzuela.

Tras este acto, está previsto que los Reyes acudan a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para visitar a la Virgen del Rocío con motivo de su Año Jubilar. Su frenética agenda del viernes terminará en la playa de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, con un homenaje a los navegantes Juan Sebastián de Elcano y Fernando de Magallanes con motivo del V centenario de su primera vuelta al mundo.

[Más información: Letizia no se rinde al clasicismo: el 'look' de Hugo Boss que lo demuestra]