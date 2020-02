Letizia no arriesga en su inicio de semana y recicla su 'look' más aburrido

Ya hemos hablado alguna vez de que la reina Letizia (47 años) muchas veces se viste a tono con el tiempo que hace en Madrid y hoy ha repetido esta técnica. En la capital de España ha amanecido gris y así ha sido el look de Letizia para acudir a primera hora de la mañana al acto con motivo del Día Mundial de Internet Segura.

Es cierto que en la retina tenemos las nuevas fotos oficiales, tan regias, tan protocolarias, con tanto color y tantas joyas. Y, claro, cualquier cosa que luzca hoy nos va a parecer aburrida. Lo cierto es que al verlas me he preguntado una cosa: ¿de verdad la esposa de Felipe VI (52) no tiene otro vestido de gala más bonito? Entiendo que el rosa de Carolina Herrera es superllamativo, pero es que no me puede resultar más cursi. Hubiera sido mucho más bonita la foto con el de gala de terciopelo negro, pero…

El caso es que Letizia esta mañana no debía tener ganas de pensar delante del armario. Es algo que nos pasa a todas alguna vez y que resolvemos como podemos. Y eso ha hecho ella, tirar de repetición y salir del paso.

La esposa de Felipe VI ha vuelto a lucir la falda la falda de cuadros de Massimo Dutti. Lo cierto es que esta prenda la usó mucho desde hace un par de temporadas para este tipo de actos. Se trata de un diseño en forma de tubo que se abre en la parte del bajo al tener un corte asimétrico. La ha combinado con una blusa negra cruzada de la firma francesa Sandro. Este conjunto lo lució exactamente igual en una entrega de premios el pasado 30 de octubre.

Como complementos ha elegido los salones de charol negros de Prada y probablemente hasta la entrada haya llevado bolso, pero se lo ha debido dejar al ayudante porque en las fotos no lo vemos.

Los salones de charol de Prada. Gtres

En el tema de las joyas tampoco hemos visto mucha innovación ya que ha lucido los pendientes Doble Daga de la firma española de Gold&Roses en oro y diamantes y el anillo de Karem Hallam.

Los pendientes 'Doble Daga'. Gtres

Al tratarse de un acto por la mañana Letizia se ha dejado la melena suelta y vemos que la Reina quiere dejarse el pelo largo de nuevo y oscuro.

En el plano beauty tenemos claro que la esposa de Felipe VI no nos lee porque insiste en el eyeliner de color rojo y de verdad que no le favorece nada. Lo que si nos gustan los pestañones, dignos de la mirada de cualquier Kardashian.

