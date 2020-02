Paula Gonu, la 'influencer' duramente criticada por confesar que gana 14.000 euros al mes en Youtube

La influencer Paula Gonu (26 años) se ha convertido este martes en tendencia en Twitter. La joven es Trending Topic por una confesión que realizó hace unos días acerca de sus ingresos en YouTube. Un cúmulo de usuarios de las redes sociales han criticado a la catalana por sus ganancias.

Según Gonu, su cartera de ingresos en el canal de vídeos asciende a unos 15.000 dólares, más concretamente 15.062,19 dólares, unos 14.000 euros, en el mes de diciembre. Una cantidad que ha conseguido alcanzar con sus casi dos millones de suscriptores. Aún así, muchos usuarios han juzgado a la influencer en Twitter.

Entre los detractores de Paula Gonu leemos mensajes que censuran sus recomendaciones. "No es fácil haber nacido con los dineritos de Paula Gonu para pagarse outfits y viajes y hacerse influencer en base a eso. Tampoco es fácil estudiar ciencias de la salud", ha comentado un usuario. "Paula no ha estudiado y por eso recomienda antibióticos para el acné". Otro usuario ha añadido: "Entras tanto, profesionales sanitarios, ganan sueldos mínimos, mientras dejan a un lado+".

No sabéis la impotencia que da ver cómo, personajes al estilo Paula Gonu, entre muchos otros formados en el gran arte de influenciar, ganan ingentes cantidades de dinero por subir vídeos. Y mientras tanto, profesionales sanitarios, ganan sueldos mínimos, mientras dejan a un lado+ — OℓgαMαrqeez (@OlgaMarqeez) February 11, 2020

Algunos internautas culpabilizan a aquellos que ven sus vídeos, a la legión de seguidores de la influencer que no se pierden a diario sus aventuras: "Señores, si Paula Gonu tuviese que depender del estado, no cobraría una mierda, pero sus ingresos vienen de una empresa como es YouTube gracias a la audiencia que somos nosotros. A ver que culpa tendrá ella de que a la gente le gusten sus vídeos".

"Que asco la youtuber Paula Gonu cobrando 15.000 dólares al mes por subir vídeos a Internet. ¿Qué será lo siguiente? ¿Señores cobrando millones de euros por darle patadas a un balón?", añadía otro internauta en Twitter.

Que asco la youtuber Paula Gonu cobrando 15.000 dólares al mes por subir vídeos a Internet. ¿Qué será lo siguiente? ¿Señores cobrando millones de euros por darle patadas a un balón? — Iván 🌱🔻 (@Ivan_deutsch) February 11, 2020

En cuanto a sus quejas por pagar impuestos, los usuarios le responden que es lo que le toca pagar como hace cualquier trabajador o autónomo. Ella ha querido defenderse explicando que la mitad lo paga en impuestos: "Me alegra saber que por lo menos no rabiáis con el casi 50% que pagamos de impuestos".

También ha asegurando que no se ha ido a Andorra para evitar hacer frente a Hacienda: "Pues claro que es lo que toca. No me estoy quejando. Me podría haber ido ya a Andorra que lo tengo muy cerquita de casa".

Me alegra saber que por lo menos no rabiáis con el casi 50% que pagamos de impuestos https://t.co/pV7HhOZTGd — Paula Gonu (@paulagonu) February 10, 2020

¿Quién es Paula Gonu?

Graduada en Publicidad y natural de Cornellà, comenzó a subir imágenes de idílicas playas, fiestas y viajes a las redes sociales sin percatarse siquiera de que eso iba a ser el desencadenante que le catapultara a la fama. La plataforma digital que conecta y mueve personas genera sobre todo, dinero y (muchas) caras conocidas. Dulceida (30), Ninauc (27),María Pombo (25) o Marta Lozano (24) son solo algunos de los nombres más sonados de las reinas de Instagram.

La catalana cuenta con más de un millón en YouTube y en Instagram ya va por los dos millones, a punto de superar a la mismísima Dulceida -la 'it girl' española del momento- que cuenta con dos millones y medio de seguidores.

Una de las señas de identidad de Paula Gonu es su naturalidad. La joven no tiene pelos en la lengua y suele pronunciarse sobre los aspectos más íntimos de su vida. A través de la sección de las historias de Instagram hace partícipes a sus seguidores de todas sus vivencias, incluida su ruptura sentimental. El pasado mes de septiembre Paula Gonu, para sorpresa de sus seguidores, confesaba que su relación con Álex Chiner no estaba en su mejor momento. La pareja había decidido darse un tiempo tras seis años y medio de novizago.

"Hacía mucho que yo no tenía que ligar y no sé si es más fácil o más difícil”, explicaba hace unos días la influencer. "Conocer gente cuando eres un poco conocida se hace un poco complicado porque no sabes cómo actuar o cómo esa persona va a reaccionar”, se sinceraba. Además, la catalana contaba lo que debe tener un hombre para conquistarla: "Ya puede ser muy guapo y estar muy bueno, que si tiene la cabeza hueca y es un chulo, ya no hay nada que podamos salvar de ese encuentro. Me ponen las mentes, mucho, muchísimo", confesaba.

Pau Gonu desvela cuánto cobra en YouTube

[Más información: Primeras palabras de María Pombo tras la fuerte pelea de su marido con Oto Vans]