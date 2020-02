Peter y Autumn Phillips anuncian su separación matrimonial tras 12 años: este es el comunicado

Peter (42 años), el nieto mayor de la reina Isabel II (93), y Autumn Phillips (41) han confirmado su ruptura matrimonial tras 12 años juntos y dos hijas en común. Lo han hecho a través de un comunicado oficial que han facilitado a los medios de comunicación a través de su agencia de Relaciones Públicas. Así, Peter y Autumn se han visto obligados a salir al paso después de que su serapación se filtrase este pasado lunes en la prensa británica.

Entre las explicaciones que se han deslizado en la misiva, se aclara el motivo por el que no se emitió en su momento una nota informativa anunciando el cese del matrimonio: "Tras las recientes especulaciones de la prensa sobre su matrimonio" se aclara que tanto "Peter como Autumn no son miembros de alto rango de la Familia Real, por lo que no se consideró necesario anunciar formalmente su separación el año pasado", fecha en la que aconteció en realidad.

Peter y Autumn en un acto público. Gtres

En otras palabras, el hecho de no pertenecer a la primera línea de la Familia Real hizo entender al ya exmatrimonio que no estaban en la obligación de anunciarlo de forma oficial. Eso sí, se puntualiza que la reina Isabel II, y sus respectivos familiares, sí estuvieron al tanto de su separación en el momento en que se produjo. Peter y Autumn Phillips, además, han aprovechado esta exposición para asegurar que tendrán la custodia compartida de sus dos hijas, al punto que han matizado que su separación se llevó a cabo de mutuo acuerdo y después de muchos meses de conversaciones. Pese a tomar caminos diferentes, ambos han desvelado que siguen haciendo vida en el condado de Gloucester. Cabe recordar en este punto que la pareja se dio el 'sí, quiero' el 17 de mayo de 2008 en el enclave de la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. A continuación, se reproduce el escrito íntegro:

"El Sr. Peter Phillips y la Sra. Autumn Phillips

La siguiente declaración se emite en nombre de Peter Phillips y su esposa Autumn Phillips tras las recientes especulaciones de la prensa sobre su matrimonio.

Tanto Peter como Autumn no son miembros de alto rango de la Familia Real y por eso no se consideró necesario anunciar formalmente su separación el año pasado. Sin embargo, a la luz de los comentarios de los medios de comunicación, se emite la siguiente declaración:

'Después de informar a Su Majestad la Reina y a los miembros de ambas familias el año pasado, Peter y Autumn acordaron conjuntamente separarse.

Habían llegado a la conclusión de que esto era lo mejor para sus dos hijas y su relación. La decisión de divorciarse y compartir la custodia se produjo después de muchos meses de conversaciones y aunque triste, es una decisión amistosa. La prioridad de la pareja seguirá siendo el bienestar y la educación de sus maravillosas hijas Savannah (9 años ) e Isla (7).

Ambas familias se mostraron tristes por el anuncio, pero apoyaron plenamente a Peter y Autumn en la decisión conjunta de compartir la custodia de sus hijos.

Tanto Peter como Autumn han permanecido en Gloucestershire para criar a sus dos hijas donde se han establecido desde hace varios años.

Peter y Autumn han pedido privacidad y compasión para sus hijas mientras la familia continúa adaptándose a estos cambios'".

