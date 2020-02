La obsesión de Julián Muñoz con las hamburguesas de Wagyu: así se salta su dieta médica

El ex alcalde de Marbella continúa cumpliendo condena en casa de su hija Eloísa en Nueva Andalucía. Pero Julián Muñoz (72 años) sigue dándose sus paseos y sus salidas. Cada vez que le ponen un micrófono, él insiste en que "los médicos y forenses han dicho que mis enfermedades son graves e incurables y que mi pronóstico de vida es corto". Pero entre pastilla y pastilla, de las 16 cápsulas que él dice tomarse, da un respiro y disfruta la vida.

Por su aspecto puede apreciarse cómo mejora por minutos. JALEOS lo ha encontrado en su último refugio. Un restaurante instalado en un complejo deportivo donde le gusta beberse sus cervecitas al sol y degustar los platos mas cool de local, como las hamburguesas de carne Wagyu con queso americano. Él no para de decir que tiene todas las arterias tocadas y lleva tres stens en la arteria coronaria y dos en las piernas, pero las dietas hipocalóricas no parecen importarle a la hora de seguir un régimen para este tipo de enfermedad.

Julián Muñoz, comiendo la especial hamburguesa.

Desde que el juez le permitió su libertad, a pesar de quedarle diez años para concluir su condena, el exalcalde ha cogido peso y muestra muy buen aspecto, tal y como demuestran las fotografías captadas por este medio. A sus setenta y dos años, dice encontrarse feliz y bromeando también asegura que sufre "pitopausia".

El "partido de Casado" y su moción de censura

En este mismo club al que asiste, le gusta seguir la actualidad y leer los periódicos. Según ha podido saber JALEOS por alguna de las personas que comen en este restaurante y frecuentan el entorno de Julián Muñoz, el exalcalde se reía la semana pasada, mientras apuraba su cerveza, de la poca "cultura que tienen los políticos", haciendo referencia a las declaraciones del dirigente del PP, Pablo Casado (39) en las que precisó que el Gobierno central desalojó a Julián Muñoz de la Alcaldía en 2003, cuando es público que fue una moción de censura la que terminó con la carrera política del edil.

"Aquí todos se quieren marcar sus tantos, sin haberlos hecho". A cada uno que se acerca a saludarle le insiste en que "mis enfermedades no se han podido curar" y que "salió de prisión por su delicado estado de salud". Eso si, en cada relato, el exalcalde asume las responsabilidades de todos los actos que le llevaron a la cárcel: "Asumo mi responsabilidad, pero no he tenido ni una condena por haberme quedado con dinero público, pero también matiza, que una cosa es blanquear capitales y otra robar".

Muy cercano a Mayte Zaldívar

Sus intervenciones en los medios de comunicación son solo eventuales. Su abogado le aconseja que no se exceda en apariciones públicas. Una de las ultimas veces que ha salido hablando en televisión fue el mes pasado para decir que se arrepentía de su relación con Isabel Pantoja (63) y de que nunca se debía haber separado de Mayte Zaldívar (63). Se calificó a sí mismo como "un descerebrado" por hacerlo y para mas inri apostilló que: "Lo mío con Isabel solo fue un calentón". A Mayte le unen tres nietas de 8, 13 y 14 años y otro chico de 19. La relación entre ellos es ahora buena. A Mayte se la puede ver a diario cocinando en su puesto del mercado central de Marbella donde tiene el restaurante con su novio Fernando.

Mayte Zaldívar junto a su novio, Fernando, en el puesto del mercado.

Aún le quedan 10 años de condena

El juez de Vigilancia Penitenciaria sigue de cerca la vida de Julián Muñoz. Él es que el define el régimen y dónde tendrá que cumplir los 10 años que aún le restan de condena por el caso Blanqueo, la pieza separada del caso Malaya y otros delitos derivados de su gestión como alcalde. El expolítico siempre recalca en cualquier conversación que su comportamiento es ejemplar desde que salió de la cárcel de Alhaurín y que son los medios de comunicación los han hecho creer que ha llevado una vida de excesos. Entre ellas, sus imágenes en los chiringuitos, en las playas tumbado en hamacas, las del salón de rayos uva o las del baile de las famosas sevillanas que público este medio en exclusiva y por las que tuvo que volver a prisión.

