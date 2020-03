Anabel, sobre las críticas al concierto de Isabel Pantoja: "El trabajo de mi tía fue impecable"

Anabel Pantoja (33 años) se unió a los movimientos feministas que florecieron por toda España y mostró su apoyo a la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Y, como no podía ser de otra forma, le quiso dedicar ese día especial a su tía Isabel Pantoja (63), una mujer que siempre la ha querido como a una hija y a quien ha guiado por el mundo del espectáculo.

Anabel ha querido aclarar todos los rumores y habladurías que han surgido a raíz de el último concierto que la tonadillera ofreció el pasado viernes en el Wizink Center de Madrid. Durante el evento, se sucedieron varios problemas de sonido y fallos con la letra de las canciones, además de que empezó con retraso y mantuvo esperando a miles de personas en la calle durante más de una hora. Unos problemas para los que Anabel tiene respuesta.

¿Qué tal todo?

Muy bien, aquí echando el día, que además hay que salir a apoyar.

Es un día importante.

Claro, es un día importante para todas y para todos. Yo siempre lo digo, hay que tener igualdad y hay mucha gente que por supuesto tiene que venir.

Y sobre todo en tu vida las mujeres han sido muy importantes.

Sí. De hecho, hoy todo el mundo ha subido una foto suya y yo he subido la foto de mi tía, que me parece que reúne todas las condiciones y creo que ahora mismo se lo merece por todo lo que está luchando. Hace 24 horas cantó e hizo un espectáculo histórico y creo que eso hay que recalcarlo como mujer, como trabajadora y como artista.

¿Cómo se encuentra ella? Porque ha habido algunas crítica sobre los problemas de sonido.

Hubo un pequeño error en el sonido, pero eso no tiene nada que ver con ella. El trabajo de ella, para mí, creo que fue impecable. Todo el mundo salió encantado. Ella cantó 51 canciones, estuvo más de 3 horas y 15 minutos en el escenario y creo que llevar eso es muy difícil, porque ella no lleva playback, no lleva bailarines, llevaba tres coros. Y eso ya no lo hay. Hoy en día no lo hay, se llevan playbacks, se llevan muchos descansos, se llevan muchos momentos musicales y ella se quedó 3 horas y 15 minutos encima del escenario. Que haya un fallo del sonido no es cosa de ella.

¿Y a ella no le dio un poco de rabia ese fallo?

Sí, pero ella está feliz porque a la vista está que se llenó con 12.000 personas el Wizink Center y está contenta porque tiene muchísimos proyectos. Está muy ilusionada con el resultado, por supuesto, para ella sus fans son lo más importante.

¿Recibió a los fans?

Estuvo hasta las dos y media de la madrugada, porque yo me fui del Wizink Center y la dejé con los club de fans, con 45 personas que venían. Eran las 2 y cuarto cuando yo me fui y todavía estaba recibiendo gente. O sea que yo creo que también es de destacar que muchos artistas tienen otra gira, otra agenda y se van corriendo porque tienen que coger un avión, y ella dijo que se quedaba porque vino mucha gente de otras partes del mundo y se quedó.

Destacar también esa unión familiar que nos alegra a todos muchísimo.

Sobre todo por los niños, que se lo merecen, y por ella también, que quiere disfrutar de los suyos, de su hija. Todos contentos y todo bien mientras haya salud.

Isabel Pantoja arrasa en Madrid con la gran ausencia de su hija

¿Isa no fue al concierto por el cumple de Alberto?

Sí. Lo celebró el viernes con los niños del cole, después del cole, que es lo típico, que están ya juntos. Yo lo comprendo porque tenía que estar allí y ayer sábado me contó que se fue a comer con unos amigos y se llevó también a Alberto, y ya hoy está con su padre.

¿Y la celebración familiar?

Para la próxima, cuando venga Alberto ya lo celebramos todos juntos.

Ese niño para ti es la vida.

Vamos, él y mis cuatro sobrinos para mi son lo mío, yo como no quiero tener niños...

Nunca digas nunca, que tienes un toque maravilloso para los niños.

Lo tengo para mis sobrinos, para los míos no. Pero bueno, ya nos juntaremos, ya celebraremos, porque además tenemos que celebrar muchas cosas.

Se habla también de unos vestidos que Isabel no ha devuelto, ¿que ha pasado?

Yo no tengo ni idea, pero vamos, yo creo que los vestidos que nos ceden muchas personas y marcas nos lo ceden a través de publicidad, o sea que yo creo que ahí ha habido un malentendido. Se ha entendido mal, pero no tengo ni idea porque yo no he trabajado con ella ahí, pero tengo constancia y se perfectamente que los vestidos y las cosas que tú luces son como un intercambio, como le pasa a todas las chicas.

Entonces ¿no ha pasado nada raro?

Nada.

