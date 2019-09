La resurrección de Pilar Rubio, convertida en una máquina de hacer dinero

Pisando fuerte sobre unos vertiginosos tacones y con sus ojos azules remarcados entre gran cantidad de eyeliner, Pilar Rubio (41 años) sabía cómo hacerse destacar entre la multitud cuando entró en Sé lo que hicisteis. Su experiencia televisiva era escasa, pero lo compensaba con una energía apabullante y ese don innato para lucirse ante las cámaras imprescindible para alcanzar el éxito en la pequeña pantalla.

La afamada presentadora Patricia Conde (39), que en esos momentos se encontraba en la cúspide de su carrera profesional, la dio a conocer al mundo ironizando con su pasado humilde. En el vídeo de presentación, Pilar Rubio era una cajera con mucho ritmo que la convenció para convertirse en la reportera de moda del programa. Diez años después, esta madrileña de estilo rockero y con desparpajo de sobra es uno de los rostros mejor valorados en España.

PIlar Rubio nació en Torrejón de Ardoz en marzo de 1978.

La historia de Pilar Rubio comienza mucho antes de sus inicios en Sé lo que hicisteis, e incluso tiempo atrás de que surgiera su interés por el mundo de la televisión. La futura estrella nació en Torrejón de Ardoz (Madrid) en marzo de 1978, en el seno de una familia trabajadora propietaria de tiendas de ropa infantil.

Su infancia se diferenció poco de la de otros niños madrileños de la época. Uno de los episodios que recuerda con más emoción fue su Primera Comunión, cuando la familia se reunió al completo en un restaurante madrileño para festejar esta fecha señalada. "Os puedo decir es que es un momento especial en el que te sientes protagonista por un día", recordaba sobre este día la presentadora en un post de su blog.

Los padres de Pilar Rubio comercios de ropa infantil.

Al llegar a la adolescencia Pilar Rubio tuvo que decidir qué quería ser y optó por una opción convencional que nada tenía que ver con la televisión: se matriculó en Ciencias Económicas en la Universidad de Alcalá, aunque no terminó la carrera.

Se independizó con 24 años, se mudó a un pequeño piso de Tetuán (al norte de Madrid) y comenzó una relación con el músico José Molinero, conocido por sus amigos como 'Molly', con el que estuvo casi diez años.

Fue en esa época cuando Pilar Rubio decidió probar suerte en uno de los programas estrella del momento: Sé lo que hicisteis. Sus compañeros la recuerdan como una mujer con una gran belleza y 'heavy' que "llegó subida a unos vertiginosos tacones con muchísimas ganas de trabajar", según deslizan a JALEOS fuentes que trabajaron junto a la presentadora.

Detrás de las cámaras, Pilar Rubio era "la primera en llegar y la última en irse, siempre con ganas de trabajar y nunca con una mala contestación o con un 'no' como respuesta, añaden esas mismas fuentes, "hacíamos viajes muy cansados fuera de España y ella siempre era muy puntual y profesional".

Pilar Rubio destacó por ser una reportera intrépida en 'Sé lo que hicisteis'.

Al poco de entrar en Sé lo que hicisteis, Pilar Rubio decidió fundar la empresa Acero Azul Producciones S.L. para gestionar sus trabajos en la televisión. Una estrategia habitual hace años entre los profesionales de este sector que utilizaban las sociedades para facturar sus ingresos a través del impuesto de sociedades y no el IRPF. Un movimiento con el que pagaban un tipo impositivo menor.

La empresa permanece activa y, aunque lleva años sin ingresar ni un solo euro, en la actualidad tiene un patrimonio cercano a los 86.000 euros, según los datos publicados en el Registro Mercantil en 2017.

Frente a las cámaras, demostró ser una reportera intrépida que se atrevía a colarse en todos los photocalls y, si el trabajo lo exigía, hacer las preguntas incómodas que tocasen. Una de sus 'víctimas' predilectas fue Paolo Vasile (66), dueño de Mediaset, a quien no dudaba en 'acosar' cada vez que tenía la oportunidad. Tal fue su insistencia que en 2009 el empresario italiano vio en ella algo inusual y le propuso un contrato de cadena por tres años con un sueldo de 300.000 euros al año, según se deslizó en su momento.

En Telecinco, sin embargo, no tuvo mucha suerte y todos los programas en los que se embarcaba se cancelaban al poco tiempo: ¡Más que baile!, Cántame una canción, Operación Triunfo de 2011, participó en la serie Piratas, Todo el mundo es bueno...

Pilar Rubio y Sergio Ramos fotografiados por los 'papparazzis' al comienzo de su relación en 2013.

Mientras se afanaba en hacerse un nombre en su nueva cadena, en 2012 conoció al que sería su actual marido (contrajeron matrimonio en junio de este año) y el padre de sus tres hijos, Sergio Ramos (33), a través de una serie de mensajes de WhatsApp. "La veía inalcanzable y pensé: 'Lo peor que me puede pasar es que no me conteste'... pero quise, al menos, intentarlo. No quería arrepentirme de no haberlo intentado. Así que conseguí su teléfono. Y lo hice. ¡Y respondió! Empezamos a hablar, y luego nos conocimos y ahí empezó una historia de amor. Lo que empezó con un Whatsapp que parecía que no iba a tener respuesta, pues al final ha sido compartir una vida", relató el propio futbolista en una entrevista en El Hormiguero.

Ese mismo año, además, terminó su contrato de cadena con Telecinco que no fue renovado en vista de los malos resultados que había cosechado la presentadora y de que no tenía ningún proyecto entre manos. Entonces comenzaría una etapa en la que encadenaría pequeños trabajos a la vez que se centraba en su relación con el futbolista.

En 2014, dos años después de terminar con Telecinco, todo fueron buenas noticias: en enero anunció que comenzaba a trabajar como colaboradora en El Hormiguero, en mayo de ese mismo año dio a luz a su primer hijo, Sergio; y en esas fechas firmó un contrato publicitario con El Corte Inglés por el que recibiría 180.000 euros.

Pilar Rubio estaba viviendo un gran momento tanto profesional como personal y decidió aventurarse en un nuevo reto: escribir un libro sobre la maternidad, aprovechando que estaba embarazada de su segundo hijo, Mateo, según desveló en mayo de 2015.

La obra titulada Embarazada, ¿y ahora qué?: Plan para cuidarse durante y después del embarazo la realizó en colaboración con la fisioterapeuta especializada en maternidad Caroline Correia: "Abarca un amplio abanico de temas a los que una mujer se enfrenta cuando le llega el momento de convertirse en mamá", explica la sinopsis del escrito. La publicó en 2016, y en esos tres años ha superado con creces sus expectativas de ventas teniendo que publicar este 2019 su tercera edición.

Un personaje que vende

Hoy en día Pilar Rubio se ha convertido en un personaje en España: madre, esposa, reportera, empresaria, influencer... Es polifacética y, según los datos que ha recabado este periódico, en todo vende.

"Pilar Rubio es conocida por el 90 por ciento de los consumidores españoles" y "esto la sitúa entre las 40 mujeres mas conocidas de esta país", ha explicado a JALEOS Santiago Mollinedo, de la Agencia Publicitaria Personality Media. "Su valores más fuertes en su perfil son: el atractivo (siendo la 3 mujer mas atractiva), la modernidad, donde ocupa el cuarto lugar de nuestro país y su apariencia saludable, en la que ocuparía el sexto puesto", ha añadido.

Esta imagen, además, ha mejorado en los últimos años, ya que se "ha rebajado la distancia que tenía entre las mujeres", porque al alejarse de el esteriotipo de "mujeres que vendían poco más que su atractivo" ha conseguido generar un recelo menor, ha analizado este experto.

"Los jóvenes de 14-25 años son quienes mejor la valoran", mientras que parece que "las mujeres de 25-45 años son la que la penalizan ligeramente", ha concluido Mollinedo.

Unos buenos datos que Pilar Rubio ha sabido aprovechar sobre todo en sus redes sociales. Siguiendo la tendencia de muchos famosos que sacan rentabilidad de su popularidad, la presentadora ha utilizado su Instagram para promocionar algunos productos a sus más de cuatro millones de seguidores.

Arantxa, directora de la agencia Influengcy, ha explicado a este periódico que la madrileña puede obtener unos ingresos considerables gracias a las redes sociales. "Hemos llegado a facturar por un solo stories, con perfiles de este tipo, unos 2.000 euros con etiqueta a la marca y enlace directo a la web. Otra cosa es el pack contractual y los pagos en especie que podrían rebajar estas cuotas", explica la experta.

Pilar Rubio gusta, y eso es algo que también puede contribuir a la hora de negociar con las marcas: "El poder de negociación podría ser amplio dado su número de seguidores, likes y engagement", y es que "un post con su número de likes podría negociarse aproximadamente por 5.000 euros o más", ha concluido Arantxa.

Sin embargo, la empresa Influencer Marketing Hub, referente en este sector, considera que Pilar Rubio podría cobrar más dinero por un post en el que publicitara una marca: entre 7.234 y 12.057 euros por publicación. Cifra orientativa en la que hay que tener en cuenta la popularidad y la influencia de un personaje de la talla de la presentadora podría multiplicar esta cifra hasta el doble o más. Pese a su gran influencia, el único reto que le queda a la presentadora por superar en las redes sociales es alcanzar los 34,7 millones de seguidores que tiene su marido Sergio Ramos en Instagram.

La exreportera también se ha valido de su buena imagen para promocionar algunos productos y promocionar determinados eventos. El último de ellos, la inauguración del Parque de Atracciones de Madrid en donde cobró 30.000 euros por 15 minutos de aparición (unos 2.000 euros por minuto), tal y como desveló en su momento JALEOS. Una cifra similar a la que ingresan personajes de este tipo como su futura compañera en El Hormiguero, Cristina Pedroche (30).

Tanto éxito ha tenido su imagen que a inicios de 2019 la presentadora decidió dar un nuevo paso y crear su propia línea de ropa: Myshoplist. De estilo ecléctico, con un cierto toque rockero y urbano, a través de su página web la presentadora vende ropa y complementos para mujer.

Sobre este negocio todavía no han datos exactos, ya que no se ha cumplido su primer año de vida. Lo que sí se puede apreciar en la web es que está siendo todo un éxito y es que de las últimas novedades que ha puesto a la venta, muchas de ellas ya se han agotado, un signo de que las compras superan las expectativas de la presentadora.

Una serie de logros que demuestran que esa cajera nerviosa que se presentaba al mundo ante la curiosa mirada de Patricia Conde puede ahora presumir de tener una carrera exitosa a sus espaldas.

