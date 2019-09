Samantha Vallejo Nágera, sobre su hermano: "Colate le tira los trastos a todo el mundo"

A punto de dar comienzo una nueva edición de Masterchef Celebrity, durante la presentación de la nueva temporada del concurso en el Festival de Vitoria, Samantha Vallejo Nágera (50 años) ha desvelado su impresión sobre los concursantes de esta nueva edición, así como se ha sincerado sobre la destreza de estos ante los fogones. La cocinera no duda en alabar las virtudes y los defectos de más de uno, admitiendo que le gustan mucho más los concursantes de esta nueva edición.

Además, Samantha también ha hablado de su hermano, Colate Vallejo Nágera (47), y sus presuntos líos amorosos con Monica Hoyos (42) y Gloria Camila (24), con quien protagonizó una incómoda cobra en el programa Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. La jurado ha admitido que su hermano es un picaflor en el amor desde que era pequeño, y también ha hablado de lo que pasaría si Colate pisase los platós de Mastechef Celebrity.

Vallejo Nágera desfilando por la alfombra de Vitoria. Gtres

¿Qué balance hace de esta nueva edición de este exitoso programa, Masterchef?

Un Masterchef olé, flamenco. O sea, todo el día cantando, todo el día bailando y además gente muy diferente. Yo creo que el año pasado era todo un poco lo mismo, los mismos perfiles, y este año están Los Chunguitos, Ana Obregón (64), Ana Milán (45), Avellaneda o Tamara Falcó (37) O sea, son celebrities a los que solo les une las cocinas de Masterchef. Dios los crea y ellos se juntan en las cocinas de Masterchef. Esto es un caos.

¿Quién le ha sorprendido?

A Los Chunguitos no los conocía y los amo como si fuesen de mi familia. Sí, les quiero y quiero que sean familia todo el resto de mi vida. Bueno, Yolanda Ramos (51), por ejemplo, yo tampoco la conocía pero ya es otra que es familia. A Elena Furiase (31) no la conocía y es tan ideal como sabía que era. Y luego, pues eso, Ana Obregón, Ana Milán... Tamara Falcó es única. Única en su especie. Félix Gómez (42), tampoco lo conocía y es buena gente. Vicky Martín Berrocal (46) también, que es genial porque se lo come todo, no ha dejado nada.

¿Y a quién llevaría a casa a que le cocine?

¿A que me cocine? Eso no te lo voy a decir. Estás preguntando muy lejos y no, no me dejan.

¿Han sido ordenados o le han tenido que dar algún tirón de orejas?

Muchos tirones de oreja. Nos ha costado mucho enderezarles pero creo que lo hemos conseguido.

¿Se llevaría a su hermano a las cocinas?

¿Mi hermano a Masterchef? Bueno, yo voy a ser igual de dura con él que con otros con lo cual...

Ya que se ha animado a los realities, ¿cree que se atrevería a este?

Bueno sí, si se prepara, sí. Cocina en casa, pero poco. Le daría mucha cera, no se lo recomiendo.

¿No es cocinillas?

Bueno, cocina en su casa para su hijo... ¿No habéis visto que hizo una versión gourmet de no sé qué? Fue un desastre.

Jordi, Samantha y Pepe. Gtres

¿Pero usted no le da ningún consejo?

No, porque vive en Miami y porque no tengo tiempo. Pero, vamos, que sí se presenta no le pienso ayudar.

¿Tiene ganas de tener alguna cuñada?

Él está bien, está muy tranquilo. Yo lo he visto fenomenal, se lo ha pasado genial. Se va a Miami ya, que ha estado con su niño, hemos estado todo el verano juntos. Está feliz. ¿Buscará una mujer? No sé.

Decía que Mónica Hoyos le había llamado para invitarle a Miami

Qué va.

¿Y Gloria Camila?

Bueno, Gloria Camila es ideal. Tira el tejo graciosamente porque es ideal.

Decía que le había tirado los trastos y que se atrevería con Gloria Camila

Pero si es que lo ha visto todo el mundo, ¿no lo has visto? Colate le tira los trastos a todo el mundo de toda la vida, desde que era pequeño ligaba con todas siempre.

¿Le gustó que pasase por la isla?

Sí, bueno, hemos sufrido un poco, pero ha estado muy divertido.

¿Se intercambiaron los roles?

A mí la aventura me gusta, pero la aventura de verdad.

¿Qué es lo que no le gusta?

Los conflictos. A mí me gusta disfrutar de la vida, soy súper disfrutona. Me gusta cantar, bailar, reír, pasarlo bien... Me encanta nadar, hacer ejercicio. Toda la parte buena pero no la parte del conflicto, porque además tengo muy mal carácter. No lo aguantaría.

Pero cuando su hermano comentó en la familia que se metía en ese mundo televisivo, ¿lo apoyaron y le dieron algún consejo?

Sí, porque es un programa de aventura que está bien.

Sólo una cosa más sobre su hermano, ¿qué tal está tras Supervivientes?

Bien, está bien. Está mucho mejor.

Menudo susto se dieron

Pues en el momento sí, pero ya está. Lo duro es cuando tú estabas en casa y él estaba tan lejos y no sabías los partes médicos. Una vez que está todo bien, es una caída complicada pero, oye, ya. Todo fenomenal.

El verano, ¿cómo lo ha pasado?

Muy bien.

Con pesas la hemos visto

Hay que ponerse bien para venir aquí al Festival de Vitoria, claro. Me gusta mucho hacer deporte y disfrutar en familia.

