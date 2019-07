La 'obsesión' de Makoke cada verano: los 'pinchazos' estéticos y baratos que la rejuvenecen

Makoke (48 años) estaba disfrutando hasta ahora de forma intermitente de sus vacaciones de verano, pues varios fines de semana tiene que acudir al programa de Viva la vida donde ejerce de colaboradora; pero su descanso real está a punto de materializarse. Como experta en disfrutar de la vida y, sobre todo, del ocio, como deja constancia en sus redes sociales, la malagueña no descuida ningún detalle antes de poner rumbo a un destino paradisíaco, y mucho menos su aspecto. Desde la cabeza a los pies todo ha de estar impecable. Su cuerpo ya lo está, ya que pasa todo el año en el gimnasio, pero para su rostro cada verano recurre a un método infalible: visitar su clínica estética favorita.

Nunca falta a su cita con sus doctores de confianza. Dependiendo del trabajo y de cómo le cuadren las vacaciones, acude al inicio del verano o hacia la mitad, como ocurrió el pasado año, que tuvo que retrasar su tratamiento estético hasta el primer día de agosto.

Este 2019, la cita estaba programada para el jueves 11 de julio y no faltó. Se desplazó hasta su centro favorito, la Clínica Bruselas, y una vez allí se relajó en la camilla ante las tres mujeres profesionales que trataron su piel facial. Makoke se decantó por un tratamiento de belleza denominado "cóctel de vitaminas".

Makoke se somete a un tratamiento estético para sus vacaciones JALEOS

Se trata de un procedimiento "para reafirmar y tonificar el tejido cutáneo, para ello existe la posibilidad de infiltrar directamente en la zona afectada (es decir, inyectar en la piel de la cara) una serie de sustancias que estimulan el metabolismo biológico de los fibroblastos, haciendo que la piel recupere parte de su frescura y lozanía", explican en el catálogo de la clínica.

No se refiere a nada de bótox ni elementos dañinos o que supongan ningún tipo de cirugía, pues son cápsulas de vitaminas que van acompañadas de una dosis de ácido hialurónico y minerales en forma de microinyecciones. No resulta invasivo para la piel y no causa rechazo por el organismo porque son sustancias que el cuerpo tiene de por sí pero que pierden fuerza y funcionamiento con el paso de los años.

A pesar de lo que pueda aparentar, este retoque no es nada caro y en su centro favorito tienen una oferta de verano por la que cualquiera puede conseguir el mismo tratamiento de Makoke por solo 69 euros.

"Ya estoy lista para el veranito", decía Makoke nada más terminar su sesión. "Ahora me veis un poco hinchadita por los pinchazos, pero ya estoy preparada para las vacaciones", explicaba con una leve sonrisa que no lograba ser entera por los pómulos inflamados.

Sin embargo, esa situación puntual no le impidió irse de compras minutos después y hasta comer en un restaurante mítico de Madrid junto a sus 'nuera' Marina Romero y su hija Anita Matamoros (18). Y es que aunque ahora comienzan sus vacaciones reales, la colaboradora ya se ha hecho varios viajes de desconexión a su Málaga natal y a Marbella, donde disfruta del mar, que es lo que le apasiona, y no duda en lucir su cuerpo tonificado. Desde ya podrá presumir también de un rostro firme y brillante gracias a su último tratamiento estético.

