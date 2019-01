El giro inesperado en el embarazo de la mujer de Dinio: "Estamos asimilándolo"

Fue hace justo 20 semanas cuando Dinio García (46 años) y su mujer Milena descubrían que estaban esperando su primer hijo en común. Pasadas las dos semanas de riesgo, el cubano lo desvelaba en exclusiva para JALEOS y confirmaba que estaban esperando una niña. Una noticia que los colmaba de felicidad después de mucho tiempo intentándolo. Ahora, según ha podido conocer este medio, la noticia ha dado un cambio inesperado: finalmente, el matrimonio está esperando un niño.

"Resulta que ahora es niño. Fíjate, teníamos el nombre de la niña, y todo escogido. Estamos un poco en shock y muy sorprendidos. Asimilándolo, pero igual de felices", ha asegurado Dinio en conversación con este medio. Sea como fuere, los padres están atravesando uno de los momentos más dulces de su vida y, pese a que ya habían comenzado a comprar cosas enfocadas para el sexo femenino, están encantados con la llegada de su primer varón en común. Cabe recordar que el cubano tiene otro hijo de una relación anterior, lo cual ya conoce los pormenores de la paternidad: "Lo más importante es que el niño nazca sano".

Dinio y Milena. EL ESPAÑOL

Fue a finales de diciembre cuando la expareja de Marujita Díaz lo anunciaba a los cuatro vientos en este periódico: "¡Voy a ser padre de una niña!". Por fin, después de más de un año de lucha con su esperma y galopante infertilidad, Dinio atraviesa la época de mayor plenitud de su vida. Entonces, en plenas navidades, el hombre al que la noche confundía aseguraba que ese niño -entonces se hablaba en femenino- prometía zarandear los cimientos de su vida y, de hecho, estudia junto a su mujer irse a vivir una temporada a Cuba. A poder ser, después de participar en Supervivientes: "Ya cumplí un sueño y cumpliré el otro. Quiero volver a vivir mi segunda oportunidad. Espero que los directivos me escuchen. No hay nadie más isleño que yo". En esa entrevista, Dinio se abría en canal y desvelaba cómo se tomó su primer hijo el embarazo: "La noticia se la tomó mejor de lo que yo pensaba, con mucha alegría. Para colmo, cuando se lo dije entró en casa una perrita, que nos la han dado y la cuida. Sabe que tiene que cuidarlo igual".

Dinio y sus problemas de fertilidad

Fue precisamente en esa búsqueda de ser padre de nuevo cuando se dio cuenta de que algo en él no estaba bien. Contaba a JALEOS que llevaba catorce años intentando ser padre y la cosa se resistía: "No lo entendía, no sabía qué podía pasarme". Sin embargo, un buen día dio con el diagnostico: "Empecé teniendo azzospermia y acabé con teratosospermia". En otras palabras, espermatozoides inútiles y, más tarde, deformes. Pese a esto, y gracias a una buena medicación, Dinio es alguien renovado y en la actualidad pretende ser un ejemplo de que de lo malo se sale y, sobre todo, de lo que no se debe hacer. Consiguió vencer su díscolo pasado y espera su segundo hijo con la mujer de su vida.

