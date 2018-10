Paula Echevarría: "No me gusta que un hombre se arregle más que yo"

Un año después de romper con Atresmedia para fichar por Mediaset España, Paula Echevarría (41 años) regresaba este martes a Antena 3 como invitada de El Hormiguero para promocionar su nueva película, Ola de crímenes, de Gracia Querejeta. Lo hacía, además, con honores, entrando a plató en un coche de lujo, por ser invitada platino al haber visitado el espacio de Pablo Motos en diez ocasiones.

“Siempre he tenido las puertas abiertas, cosa que agradezco muchísimo. ¡Cuanto me he reído en este programa! ¡Cuánto me he divertido ¡Y cuánto cariño hay!”, dijo la it girl algo afónica nada más comenzar la entrevista.

La asturiana, que comparte protagonismo en la cinta con Maribel Verdú y Juana Acosta, confesó que está encantada con el papel de mala que tiene en la película de Telecinco Cinema porque es estar “fuera de mi zona de confort. Me gustaría hacer cosas diferentes. ¿Un Walking Dead? ¡Por qué no! Arriesgar un poco más. Wonder Woman. Algo así”.

Ya en lo que se refiere a su vida personal, Motos sólo quiso hacerle una pregunta: “Te veo brillo en los ojos. ¿Cómo estás?”, dijo. “Feliz. Muy feliz. De cero a diez, cien”, contestó la influencer.

Y aunque a Echevarría no le gusta que le llamen ‘influencer’ o ‘it girl’, Motos no pudo evitar preguntarle si le gustaría un hombre al que le gustara en exceso cuidarse. “No me gustaría un hombre que tardara más que yo en arreglarse, que usara más cuchillas que yo. Mira, pero no”.

También le pidió consejos para llevar su nueva cuenta de Instagram. "¡Tú no tienes foto mala!", le espetó el presentador. "Lo importante es intentar subir un poco el móvil y que no salga la papada. Y meter un filtrito. El Valencia está un poco pasado ya", le contestó la asturiana antes de cogerle el móvil y darse a seguir a sí misma y a Miguel Ángel Silvestre ya que no seguía a nadie.