La gran boda que ha reunido a la jet set gay en Madrid

De David Valldeperas (44 años) al fundaror de Idealista Fernando Encinar (47), pasando por el embajador de Italia en Madrid, Steffano Sanino (58). La boda de los responsables de Mr. Gay Pride España, Juan Martín Boll y Nano García, reunió este pasado fin de semana a lo más granado de la capital en la Embajada de Italia.

Así lo certificaban las fotografías colgadas en redes sociales, donde los invitados daban la enhorabuena a una de las parejas más conocidas de la jet set gay de Madrid. "Esperando a los novios cuando el sol ya se ponía en la Embajada de Italia en Madrid. Sigo emocionado por vuestra preciosa boda, amigos Juan y Nano. Volví a casa anoche llorando, recordando... 'Bailaré, en la oscuridad, abrazándote...'", escribía Nacho Montes en Instagram.

El colaborador de televisión se refería al tema con el que la cantante Sandra Cabrera, conocida por su participación en el concurso Se llama copla, sorprendió a los novios durante la ceremonia y que emocionó a los novios. No ha sido el único que ha dejado sus mejores deseos a la pareja en redes.

También la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís (40); el reportero Omar Suárez, la exconcursante de GH, Amor Romeira (29),el responsable de redes de Shine Iberia, Abel Arana; o el Director de Comunicación de Mobile Dreams Factory, José Santamaría.

El matrimonio. Redes Sociales.

También la presentadora Carmen Alcayde (45), que no pudo asistir al evento por culpa de una gripe. "Sabíais las ganas que tenía de vivir junto a vosotros este día de cuento. Por desgracia una gripe me obliga a dejar en casa mi cuerpo, pero no mi corazón que está junto a vosotros para escucharos decir 'Sí quiero'...Y fueron felices para siempre.....", escribía en Instagram.

Juan y Nano, dos gays exitosos

Propietarios de la agencia JN Global Project desde la que organizan diferentes eventos como Mr. Gay Pride España y campañas de comunicación, Boll y García siempre aparecen en las listas de los homosexuales más influyentes de España. Argentino residente en Madrid, Martin es miembro de la Organización del Orgullo de Madrid desde 2007, y secretario de Turismo de la madrileña Asociación de Empresas para Gays y Lesbianas (AEGAL). Por su parte, García es administrador de empresas, actor y presentador.

Juan y Nano partiendo la tarta tras la ceremonia.

En solo ocho años, él y su pareja han creado un sello propio, siendo pioneros en este tipo de concursos y convirtiéndose en referencia mundial en el planeta LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales). Tanto es así que el certamen de Mr. Gay World nació un año después y, tras varias ediciones, sus organizadores decidieron que fueran Juan y Nano quienes se encargaran de expandir el concurso en Latinoamérica, Caribe y Estados Unidos. Lo que comenzó como una "idea puntual" se ha convertido en el trabajo más importante para esta pareja.

Natural de Buenos Aires, Juan Martín Boll llegó a España en el año 2000 para crear su propia empresa. Colaborador activo con la organización del Orgullo en Madrid, ha logrado crear, junto a Nano, -licenciado en Administración de Empresas, especialista en marketing y comunicación-, una marca tan propia que es ya de sobra conocida por todo el colectivo LGTB.