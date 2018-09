Álex Lequio se muda a Nueva Jersey para comenzar una nueva etapa del tratamiento

Álex Lequio (25 años) se va a mudar a Nueva Jersey para comenzar una nueva etapa del tratamiento en su lucha contra el cáncer que padece, tal y como él mismo ha compartido en sus redes sociales en una publicación en la que aparece sonriente junto a Ana Obregón (63).

Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras #fuckcancer

Su madre, quien no se ha separado del joven desde que se mudó a la Gran Manzana para comenzar el tratamiento en el prestigioso Memorial Sloan Kettering Cancer Center, también ha querido compartir la noticia en sus redes sociales.

Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre @alessandrolequiojr. #fuckcancer

Álex Lequio desvela esta decisión días después de conocerse que su médico en la Gran Manzana, el prestigio doctor Josep Baselga, fue despedido de este hospital tras reconocer que no había hecho públicos los pagos de laboratorios farmacéuticos.

Una larga lucha contra el cáncer

La noticia de que Álex Lequio se había trasladado hasta Nueva York se conoció a principios de abril. En ese momento, una conocida publicación desvelaba unas imágenes en las que el joven iba acompañado de su entonces novia y de sus padres que aparecían preocupados entrando en el prestigioso centro médico.

En ese entonces saltaron todas las alarmas, y hasta el propio joven ofreció unas declaraciones a través de JALEOS asegurando que "todo estaba bien" y que la gente podía estar tranquila porque no le pasaba nada.

Pero los meses pasaban y el hermetismo en el que se había imbuido la familia Obregón Lequio unido al hecho de que no volvían de la Gran Manzana hacían presagiar lo peor: el joven empresario padecía cáncer y había viajado hasta la ciudad estadounidense para tratarse, una noticia que finalmente sería confirmada.

Sobre su enfermedad y cómo evoluciona poco se sabe. Los datos que se conocen surgen con cuentagotas y principalmente por las escasas publicaciones o comentarios del entorno más cercano del joven.

Parece que finalmente está evolucionando favorablemente, y que en Nueva Jersey llevará a cabo la última etapa de su tratamiento. De ser así, puede ser que en poco tiempo podamos volver a ver a la familia al completo en nuestro país con Álex Lequio totalmente recuperado.

